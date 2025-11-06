Corpo de mulher é encontrado em terreno baldio na Região Metropolitana do Recife

A descoberta do corpo de uma mulher em um terreno baldio em Igarassu, Região Metropolitana do Recife, causou comoção e revolta entre moradores da área. O local fica atrás de uma creche da prefeitura e ao lado da delegacia da cidade.

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado completamente despido, o que levanta a suspeita de estupro seguido de homicídio. A vítima apresentava um ferimento na cabeça, possivelmente causado por uma pedra, segundo os primeiros relatos colhidos no local.

Descoberta e investigações iniciais

O corpo teria sido encontrado por um morador que passava pela região, e acionou a polícia logo em seguida. Quando os agentes chegaram, a área já começava a ser cercada pelas pessoas.

O terreno onde a vítima foi localizada havia sido recentemente limpo, o que facilitou a visualização do corpo e chamou ainda mais a atenção dos moradores.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, mas estima-se que ela tenha mais de 40 anos e estaria desaparecida há alguns dias.

Corpo encaminhado ao IML

Após a perícia no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal do Recife, onde serão realizados exames que devem confirmar a causa da morte e se houve violência sexual.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, que busca identificar tanto a vítima quanto o responsável pelo crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Moradores da região pedem mais segurança e relatam preocupação com o aumento da criminalidade no entorno.