Roubos de fios afetam energia e telecomunicações na Região Metropolitana do Recife

Os moradores relatam que, além da queda de internet e interrupções de energia, há também o risco de choques elétricos devido à fiação exposta

Os furtos e roubos de fios e cabos de energia e telecomunicações têm se tornado cada vez mais frequentes na Região Metropolitana do Recife, causando prejuízos à população e às empresas responsáveis pelos serviços.

Em alguns casos, os criminosos acabam sendo atingidos por descargas elétricas durante a tentativa de furto, cenas que já foram registradas por câmeras de segurança.

A maioria dos furtos é motivada pelo comércio ilegal de cobre e outros metais retirados dos cabos, que são vendidos em ferros-velhos ou pontos de reciclagem.

Medidas de combate e nova legislação

As ações ilegais têm chamado a atenção das autoridades, resultando na prisão de vários suspeitos e em operações conjuntas para coibir o comércio de materiais furtados.



Este ano, uma nova lei federal foi sancionada, endurecendo as punições para crimes desse tipo. As novas penas são:

Furto ou receptação: de 2 a 8 anos de prisão;

de 2 a 8 anos de prisão; Roubo de equipamentos: de 6 a 12 anos de prisão;

de 6 a 12 anos de prisão; Receptação qualificada: de 6 a 16 anos de reclusão.

As medidas buscam desestimular tanto os furtos quanto a compra ilegal de cabos e fios por estabelecimentos de reciclagem.

Uso indevido das redes

Além dos furtos, outro problema recorrente é o uso indevido da rede por empresas não autorizadas.

Muitas delas passam cabos de internet ou energia sem permissão, comprometendo a estrutura e aumentando o risco de acidentes.

Segundo dados recentes, cerca de 107 toneladas de material irregular já foram removidas entre janeiro e setembro deste ano apenas na Região Metropolitana do Recife.

O trabalho de fiscalização é contínuo e visa garantir a segurança da população e a integridade das redes de distribuição.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.