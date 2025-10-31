Guardas Municipais do Recife passarão a atuar armados a partir de 2026
A iniciativa, que divide opiniões, inclui uso de câmera corporal e recolhimento do armamento após expediente
A Guarda Municipal do Recife passará a contar com agentes armados em suas ações de segurança a partir do próximo ano.
A medida, anunciada pela Prefeitura do Recife, prevê que pelo menos 250 guardas municipais estejam aptos a portar armas de fogo após concluírem o treinamento obrigatório.
Atualmente, os guardas municipais atuam na proteção do patrimônio público, como praças, parques e prédios municipais, utilizando cacetetes, algemas e coletes balísticos.
A iniciativa marca uma mudança significativa na forma de atuação da corporação e tem gerado opiniões divididas entre especialistas e a população.
Treinamento e regras para o porte de armas
De acordo com o regulamento publicado no Diário Oficial do Recife, os guardas municipais só poderão portar armas após concluir o treinamento exigido até o primeiro semestre de 2026.
A capacitação será conduzida por instrutores contratados pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança Cidadã, devidamente credenciados pela Polícia Federal.
Ainda segundo o documento, as armas serão utilizadas apenas durante o expediente e deverão ser devolvidas à armaria do município ao final de cada turno, seguindo protocolos de controle e segurança.
Uso de câmeras corporais será obrigatório
Uma das principais medidas de transparência do novo regulamento é a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos guardas armados.
O objetivo é garantir segurança tanto para os agentes quanto para os cidadãos, além de registrar as ocorrências e reforçar a fiscalização das ações de campo.
Impactos da medida
Para especialistas em segurança pública, o uso de armas por guardas municipais pode aumentar o poder de dissuasão contra criminosos, especialmente em áreas de alto fluxo de pessoas.
No entanto, também há preocupação com o risco de incidentes decorrentes do uso inadequado de armas de fogo.
“É fundamental que o treinamento vá além do manejo da arma. É preciso incluir controle emocional, técnicas de mediação de conflito e integração com outras forças de segurança”, avalia um especialista ouvido pela reportagem.
Integração com outras forças de segurança
A Prefeitura destaca que a Guarda Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil, priorizando ações preventivas e de apoio.
A expectativa é que a medida reforce a sensação de segurança em espaços públicos, sem comprometer o caráter comunitário da corporação.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.