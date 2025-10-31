fechar
Vídeos | Notícia

Guardas Municipais do Recife passarão a atuar armados a partir de 2026

A iniciativa, que divide opiniões, inclui uso de câmera corporal e recolhimento do armamento após expediente

Por TV Jornal Publicado em 31/10/2025 às 18:10
A iniciativa, que divide opiniões, inclui uso de câmera corporal e recolhimento do armamento após expediente
A iniciativa, que divide opiniões, inclui uso de câmera corporal e recolhimento do armamento após expediente - TV Jornal

A Guarda Municipal do Recife passará a contar com agentes armados em suas ações de segurança a partir do próximo ano.

A medida, anunciada pela Prefeitura do Recife, prevê que pelo menos 250 guardas municipais estejam aptos a portar armas de fogo após concluírem o treinamento obrigatório.

Atualmente, os guardas municipais atuam na proteção do patrimônio público, como praças, parques e prédios municipais, utilizando cacetetes, algemas e coletes balísticos.

A iniciativa marca uma mudança significativa na forma de atuação da corporação e tem gerado opiniões divididas entre especialistas e a população.

Treinamento e regras para o porte de armas

De acordo com o regulamento publicado no Diário Oficial do Recife, os guardas municipais só poderão portar armas após concluir o treinamento exigido até o primeiro semestre de 2026.

A capacitação será conduzida por instrutores contratados pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança Cidadã, devidamente credenciados pela Polícia Federal.

Ainda segundo o documento, as armas serão utilizadas apenas durante o expediente e deverão ser devolvidas à armaria do município ao final de cada turno, seguindo protocolos de controle e segurança.

 

Leia Também

Uso de câmeras corporais será obrigatório

Uma das principais medidas de transparência do novo regulamento é a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos guardas armados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O objetivo é garantir segurança tanto para os agentes quanto para os cidadãos, além de registrar as ocorrências e reforçar a fiscalização das ações de campo.

Impactos da medida

Para especialistas em segurança pública, o uso de armas por guardas municipais pode aumentar o poder de dissuasão contra criminosos, especialmente em áreas de alto fluxo de pessoas.

No entanto, também há preocupação com o risco de incidentes decorrentes do uso inadequado de armas de fogo.

“É fundamental que o treinamento vá além do manejo da arma. É preciso incluir controle emocional, técnicas de mediação de conflito e integração com outras forças de segurança”, avalia um especialista ouvido pela reportagem.

Integração com outras forças de segurança

A Prefeitura destaca que a Guarda Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil, priorizando ações preventivas e de apoio.

A expectativa é que a medida reforce a sensação de segurança em espaços públicos, sem comprometer o caráter comunitário da corporação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Raquel Lyra diz ser favorável à PEC da Segurança, mas com recursos permanentes aos estados
SEGURANÇA PÚBLICA

Raquel Lyra diz ser favorável à PEC da Segurança, mas com recursos permanentes aos estados
Editorial JC: Cenas de tragédia nacional
RIO DE JANEIRO

Editorial JC: Cenas de tragédia nacional

Compartilhe

Tags