Acidente em Jaboatão dos Guararapes envolve veículo roubado e deixa uma vítima morta

Logo após a colisão, uma moto e outro carro, também suspeitos de terem sido roubados, aparecem deixando o local em alta velocidade

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um veículo Renegade, que havia sido roubado, colidiu violentamente com uma van na Avenida Ulisses Montarroyos, esquina com a Rua Doutor Aniceto Varejão, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta quinta-feira (30).

Nas imagens, é possível ouvir o impacto da batida, o barulho chegou a assustar cachorros que estavam próximos. Logo após a colisão, uma moto e outro carro, também suspeitos de terem sido roubados, aparecem deixando o local em alta velocidade.

O motorista do Renegade, ferido, saiu do veículo e correu pela rua, chamando pelos comparsas enquanto tentava fugir.

Vítimas e testemunhas

Dois homens que aguardavam transporte na calçada foram atingidos em cheio pelo carro desgovernado. Adriano Mariano de Lima Santana, de 47 anos, ficou preso sob o veículo capotado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção, mas Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O colega de trabalho que o acompanhava foi socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração, no Recife.

Evaldo Florenzano, que estava na van atingida, relatou o susto: “No momento em que íamos descendo essa rua para pegar outro companheiro de trabalho, o motorista não teve o que fazer, infelizmente colidiu.”

João Severino, cunhado de Adriano, contou emocionado que havia falado com ele pouco antes do acidente:

“Cinco horas da manhã ele mandou bom dia, bom dia irmão... Foi a última mensagem.”

Segundo familiares, Adriano deixa dois filhos, e a esposa está hospitalizada em estado de abalo emocional.

Leia Também Perseguição de carro a mão armada assusta motoristas na Zona Oeste do Recife

Investigação em andamento

Equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar e peritos do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local para dar início à investigação. O cenário era de destruição, com destroços espalhados pela via.

De acordo com informações repassadas à polícia, o Renegade havia sido roubado minutos antes, no bairro de Boa Viagem, no Recife. Pelo menos quatro suspeitos teriam participado do crime, utilizando motocicletas também roubadas.

As imagens de câmeras de segurança serão analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos e na reconstrução da dinâmica do acidente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.