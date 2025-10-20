Tragédia em Saloá: famílias se despedem das vítimas do acidente na BR-423
De acordo com informações, o motorista perdeu o controle em uma curva, fazendo o veículo invadir a contramão, atingir pedras e tombar na pista
Familiares e amigos das vítimas do acidente em Saloá, no Agreste de Pernambuco, se despediram neste fim de semana. Entre os mortos está Maria Sueli Simões Nogueira, de 52 anos, cujo corpo foi liberado no Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
A irmã dela, Ione, acompanhou o procedimento e relatou que a vítima realizava a mesma viagem há duas décadas.
“Há 20 anos ela fazia essa viagem, mas de uns cinco anos para cá vinha de carro particular. Tinha trocado de veículo há pouco mais de uma semana para transportar melhor a mercadoria”, contou.
Outra vítima identificada foi Sirlene Alves de Jesus, de 45 anos, natural de Minas Gerais. Um familiar informou que soube do acidente por meio de conhecidos.
“Eu estava na fazenda quando me avisaram que o ônibus tinha tombado. A empresa nem chegou a comunicar”, relatou.
Despedidas em várias cidades
Em Santa Cruz do Capibaribe, o clima foi de comoção durante o sepultamento de Flávio José da Silva, de 45 anos, também vítima do acidente.
Outros sepultamentos ocorreram em diferentes municípios de Pernambuco e da Bahia.
O acidente
A tragédia aconteceu na noite da última sexta-feira (17), na Serra dos Ventos, trecho do quilômetro 126 da BR-423, em Saloá.
O ônibus de uma empresa de turismo transportava sacoleiros e lojistas de Santa Cruz do Capibaribe com destino a Brumado (BA).
De acordo com informações preliminares, o motorista perdeu o controle em uma curva, fazendo o veículo invadir a contramão, atingir pedras e tombar na pista. O impacto foi tão forte que alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Inquérito policial vai apurar causas
A Secretaria de Defesa Social (SDS) realizou uma coletiva no fim de semana, reunindo representantes do SAMU, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto de Criminalística (IC).
Segundo a pasta, foi instaurado um inquérito policial para investigar as causas do acidente. As autoridades afirmaram que estão reunindo todas as informações possíveis sobre o caso, incluindo laudos técnicos e depoimentos de sobreviventes.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.