Polícia cumpre mandados contra envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro em Ipojuca
O distrito de Camela, em Ipojuca, foi alvo de uma operação policial que investiga uma organização criminosa atuante na região.
A ação, iniciada em outubro de 2023, já resultou na prisão dos principais líderes do grupo. Atualmente, um deles está detido no Presídio de Itaquitinga e dois no Presídio de Igarassu.
Nesta nova fase, a Polícia Civil cumpre 12 mandados de prisão contra suspeitos de atuar como “laranjas”, pessoas usadas para ocultar e movimentar recursos obtidos de forma ilegal. Segundo o delegado responsável pela investigação, sete dos detidos são mulheres.
Foco no esquema financeiro
A operação concentrou-se na estrutura financeira da organização. De acordo com o delegado, os investigados cediam suas contas bancárias para o grupo realizar transferências e lavagem de dinheiro.
O envolvimento de familiares e parceiras dos presos era uma forma de reduzir a suspeita das autoridades.
Movimentações milionárias
As investigações apontam que o grupo movimentava valores expressivos, chegando a milhões de reais por ano.
Um dos casos identificados envolve uma beneficiária do CadÚnico que operava mais de R$ 1 milhão por meio de uma empresa de fachada.
Até o momento, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 5 milhões, valor rastreado nas contas ligadas aos investigados. O montante pode aumentar conforme o avanço das apurações e a identificação de novos recursos ilícitos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.