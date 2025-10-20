fechar
Jovem vítima de feminicídio é velada na Mata Sul de Pernambuco; suspeito permanece preso

Cintiane foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro. Na noite do crime, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro

Por TV Jornal Publicado em 20/10/2025 às 15:03
Cintiane Raquel foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro, em Vila Rica.

A cambista Cintiane Raquel de Oliveira Silva, de 20 anos, foi velada nesta quinta-feira (16) na Igreja Batista de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens à jovem.

Durante o velório, a mãe da vítima, Cíntia da Silva, pediu por justiça.

“Que ele pague. Ela não vai voltar, mas que ele pague por tudo o que fez com minha filha”, declarou.

Segundo Cíntia, a filha vivia uma fase de independência e fazia planos para o futuro.

“Ela estava muito feliz, comprando as coisinhas dela, trabalhando e pretendendo estudar”, contou.

Suspeito tem prisão preventiva decretada

Enquanto ocorria o sepultamento, o mototaxista Irlã Mikael Sena da Silva, de 24 anos, principal suspeito do crime, passava por audiência de custódia no Fórum de Palmares.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva, e ele foi encaminhado ao Presídio de Palmares.

O crime

Cintiane foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro, no bairro Vila Rica, em Ribeirão. Na noite do crime, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro vindos da residência.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a jovem já sem vida e o imóvel revirado. O suspeito havia fugido, mas foi preso após tentativa de resistência no Cabo de Santo Agostinho.

