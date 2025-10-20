Jovem vítima de feminicídio é velada na Mata Sul de Pernambuco; suspeito permanece preso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cintiane foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro. Na noite do crime, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro

Cintiane Raquel foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro, em Vila Rica.

A cambista Cintiane Raquel de Oliveira Silva, de 20 anos, foi velada nesta quinta-feira (16) na Igreja Batista de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens à jovem.

Durante o velório, a mãe da vítima, Cíntia da Silva, pediu por justiça.

“Que ele pague. Ela não vai voltar, mas que ele pague por tudo o que fez com minha filha”, declarou.

Segundo Cíntia, a filha vivia uma fase de independência e fazia planos para o futuro.

“Ela estava muito feliz, comprando as coisinhas dela, trabalhando e pretendendo estudar”, contou.

Suspeito tem prisão preventiva decretada

Enquanto ocorria o sepultamento, o mototaxista Irlã Mikael Sena da Silva, de 24 anos, principal suspeito do crime, passava por audiência de custódia no Fórum de Palmares.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva, e ele foi encaminhado ao Presídio de Palmares.

Velório de empresário vítima do acidente de ônibus na BR-423 é marcado por desespero e comoção Leia Também

O crime

Cintiane foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro, no bairro Vila Rica, em Ribeirão. Na noite do crime, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro vindos da residência.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a jovem já sem vida e o imóvel revirado. O suspeito havia fugido, mas foi preso após tentativa de resistência no Cabo de Santo Agostinho.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.