Jovem vítima de feminicídio é velada na Mata Sul de Pernambuco; suspeito permanece preso
Cintiane foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro. Na noite do crime, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro
A cambista Cintiane Raquel de Oliveira Silva, de 20 anos, foi velada nesta quinta-feira (16) na Igreja Batista de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens à jovem.
Durante o velório, a mãe da vítima, Cíntia da Silva, pediu por justiça.
“Que ele pague. Ela não vai voltar, mas que ele pague por tudo o que fez com minha filha”, declarou.
Segundo Cíntia, a filha vivia uma fase de independência e fazia planos para o futuro.
“Ela estava muito feliz, comprando as coisinhas dela, trabalhando e pretendendo estudar”, contou.
Suspeito tem prisão preventiva decretada
Enquanto ocorria o sepultamento, o mototaxista Irlã Mikael Sena da Silva, de 24 anos, principal suspeito do crime, passava por audiência de custódia no Fórum de Palmares.
O flagrante foi convertido em prisão preventiva, e ele foi encaminhado ao Presídio de Palmares.
O crime
Cintiane foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o companheiro, no bairro Vila Rica, em Ribeirão. Na noite do crime, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro vindos da residência.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a jovem já sem vida e o imóvel revirado. O suspeito havia fugido, mas foi preso após tentativa de resistência no Cabo de Santo Agostinho.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.