Dois jovens são mortos e bairro vive clima de medo na Zona Norte do Recife

Segundo informações preliminares, criminosos não identificados se aproximaram das vítimas e efetuaram diversos disparos, fugindo em seguida

O bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, vive um momento de tensão após uma sequência de atos violentos registrados na região.

Na noite da última terça-feira, dois jovens foram mortos a tiros enquanto conversavam em um terreno próximo ao terminal do Alto do Rosário, na Avenida Chagas Ferreira.

Segundo informações, criminosos não identificados se aproximaram das vítimas e efetuaram diversos disparos, fugindo em seguida.

Sobre as vítimas

As vítimas foram identificadas como Tarcío Fernandes Barbosa Silva e Valdemir Barbosa de Santana.

Moradores relatam que Tarcío seria o alvo principal da ação, pois possuía antecedentes criminais, embora atualmente estivesse trabalhando em uma lanchonete do bairro.

Valdemir, por outro lado, não tinha envolvimento com crimes e teria sido atingido por acaso, enquanto conversava com o amigo. Ele trabalhava em um armazém de construção na região.

Outro ataque em Vila Esperança

Horas depois do duplo homicídio, moradores de Vila Esperança, também em Dois Unidos, relataram uma tentativa de execução. Testemunhas afirmam que os suspeitos estavam em um carro modelo Fox vermelho e que o alvo seria um ex-presidiário.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Rumores entre os moradores apontam que o atentado seria uma retaliação a outro crime recente na área, que deixou duas pessoas baleadas e uma morta.

Investigações

Os casos estão sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga se os episódios têm relação entre si.

Enquanto as apurações seguem, o clima de medo e insegurança permanece entre os moradores de Dois Unidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.