Mulher denuncia estupro por policial em blitz e relata constrangimento durante reconhecimento no quartel
Mulher de 48 anos não conseguiu reconhecer o policial acusado de estupro durante blitz na PE-60. Defesa aponta constrangimento no procedimento
Mulher de 48 anos que denunciou ter sido estuprada por um policial militar do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) durante uma blitz na rodovia PE-60 não conseguiu reconhecer o suspeito durante procedimento realizado no quartel do comando-geral da Polícia Militar, no Recife.
A vítima permaneceu por cerca de quatro horas no local, acompanhada de sua advogada, mas afirmou ter se sentido constrangida com a forma como o reconhecimento foi conduzido.
“Ali naquela sala eu me senti constrangida, porque eu estava junto da defesa dos acusados. A comandante pediu que fosse feita a coleta de material genético, mas os dois policiais se negaram. Eu ouvi tudo aquilo na sala, foi mais um momento difícil”, relatou a vítima.
O que diz a defesa?
A advogada que acompanha o caso afirmou que o procedimento não ofereceu condições adequadas para uma mulher vítima de violência sexual.
“Embora tenha sido colocada uma major para acompanhar, isso não é suficiente. A estrutura era inadequada, e outros policiais observavam o tempo todo, o que foi extremamente desconfortável”, declarou.
Dos três policiais que deveriam comparecer para o reconhecimento, um apresentou atestado médico alegando acidente. A defesa informou que a nova etapa será repetida na próxima sexta-feira.
A Secretaria de Defesa Social confirmou que o policial acusado foi identificado e afastado das funções. O secretário Alessandro Carvalho afirmou que o caso é tratado como prioridade.
“Estamos dando total prioridade à perícia e às oitivas. Se comprovado o crime, ele será encaminhado à Justiça e poderá ser demitido”, afirmou.
Sobre o caso
A mulher afirma que foi abordada em uma blitz no posto do BPRv, no Cabo de Santo Agostinho, quando seguia para a praia de Gaibu. Durante a fiscalização, o policial teria informado sobre supostos débitos no veículo e a levado para um quarto escuro dentro do posto, onde cometeu o estupro.
A Polícia Militar informou que abriu um inquérito interno e um procedimento disciplinar pela Corregedoria. A Delegacia de Polícia Judiciária Militar e a Polícia Civil investigam o caso em conjunto.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.