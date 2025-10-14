fechar
Homem é detido em flagrante por tentativa de feminicídio em Jaboatão dos Guararapes

Homem é preso após tentativa de feminicídio contra ex-companheira, que foi encontrada em estado grave; suspeito alega legítima defesa

Por TV Jornal Publicado em 14/10/2025 às 17:59
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deteve na última segunda-feira José Edson Bezerra, suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, no Conjunto Muribeca, Zona Sul do Recife.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram alertados por moradores enquanto passavam pelo local.

Ao chegarem na residência de Bezerra, encontraram a vítima desacordada e ensanguentada, enquanto o suspeito ainda tentava sufocá-la.

Ambos foram socorridos; apenas o homem recebeu alta, enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração devido à gravidade dos ferimentos.

Defesa do suspeito

Durante o depoimento no DHPP, Bezerra alegou que a ex-companheira teria invadido sua casa armada com uma faca peixeira e o atacado. Ele afirmou que a agrediu apenas na tentativa de desarmá-la.

Evidências e medidas legais

A polícia apreendeu uma faca coberta de sangue encontrada na residência. O delegado responsável pelo caso, Eduardo Cavalcante, autuou eizerra por tentativa de feminicídio, destacando que as agressões superaram qualquer possibilidade de legítima defesa.

O suspeito permanece à disposição da Justiça, e a sentença será definida em audiência.

