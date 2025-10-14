Homem é detido em flagrante por tentativa de feminicídio em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem é preso após tentativa de feminicídio contra ex-companheira, que foi encontrada em estado grave; suspeito alega legítima defesa

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deteve na última segunda-feira José Edson Bezerra, suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, no Conjunto Muribeca, Zona Sul do Recife.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram alertados por moradores enquanto passavam pelo local.

Ao chegarem na residência de Bezerra, encontraram a vítima desacordada e ensanguentada, enquanto o suspeito ainda tentava sufocá-la.

Ambos foram socorridos; apenas o homem recebeu alta, enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração devido à gravidade dos ferimentos.

Defesa do suspeito

Durante o depoimento no DHPP, Bezerra alegou que a ex-companheira teria invadido sua casa armada com uma faca peixeira e o atacado. Ele afirmou que a agrediu apenas na tentativa de desarmá-la.

Evidências e medidas legais

A polícia apreendeu uma faca coberta de sangue encontrada na residência. O delegado responsável pelo caso, Eduardo Cavalcante, autuou eizerra por tentativa de feminicídio, destacando que as agressões superaram qualquer possibilidade de legítima defesa.

O suspeito permanece à disposição da Justiça, e a sentença será definida em audiência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.