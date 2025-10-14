fechar
Vídeos | Notícia

Homem é baleado em tentativa de execução na calçada de prédio no Recife

Crime foi presenciado pela namorada da vítima; polícia investiga ligação com antecedentes criminais envolvendo tráfico de drogas

Por TV Jornal Publicado em 14/10/2025 às 18:14
Tentativa de ExecuÃ§Ã£o a morador da Avenida Aviador Severino Lins: Aumento do Medo e InseguranÃ§a na RegiÃ£o
Tentativa de ExecuÃ§Ã£o a morador da Avenida Aviador Severino Lins: Aumento do Medo e InseguranÃ§a na RegiÃ£o - TV Jornal

Pedro Lucas de França Corrêa, de 24 anos, foi vítima de uma tentativa de execução enquanto estava na calçada próxima ao seu prédio, no Recife. A namorada da vítima presenciou o ataque, relatando momentos de grande desespero.

Segundo relatos, dois homens em uma moto perseguiram Pedro até o local do crime. Ao descer do veículo, um deles efetuou os disparos.

O episódio foi registrado em imagens que circulam nas redes sociais, aumentando a sensação de insegurança na região.

Investigação

A polícia apura se uma ligação recebida por Pedro antes do crime está relacionada ao ataque, além de investigar a possibilidade de haver mais envolvidos.

A vítima possui antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas e deveria comparecer ao DHPP para prestar depoimento sobre outro caso de crime contra a vida, mas não compareceu.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança próximas ao local para identificar os autores.

Leia Também

Situação da vítima

Pedro foi encaminhado a um hospital particular, que confirmou seu atendimento, mas não divulgou informações sobre seu estado de saúde.

O episódio reforçou o medo e a insegurança entre os moradores do bairro, que relatam preocupação com balas perdidas e crimes violentos.

Apesar de muitos passarem grande parte do dia fora por trabalho ou estudos, há constante apreensão ao retornar para casa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags