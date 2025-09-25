Tentativa de assalto resulta em morte de suspeito na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cabo da Polícia Militar reage a assalto em Recife, mata criminoso com várias alianças roubadas e uma arma clonada, o cabo se apresentou a delegacia

Um homem de aproximadamente 28 anos morreu ainda em cima da moto na Rua Olívia Menelau, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, o homem teria abordado um cabo da Polícia Militar de Pernambuco, gerando uma rápida troca de tiros.

O cabo, que vinha em uma moto, reagiu à abordagem criminosa. De acordo com as autoridades, o suspeito também teria atirado contra ele, mas o policial disparou primeiro, resultando na morte do mesmo. Curiosamente, o suspeito carregava entre os dedos cinco alianças no momento da abordagem.

Arma clonada

A arma de fogo utilizada pelo suspeito, um revólver calibre .38, ainda estava em suas mãos quando a polícia chegou ao local. Segundo informações, essa arma teria sido clonada e é oriunda do Piauí. A perícia também recolheu 12 estojos de pistola 9mm no local.

Investigação em Andamento

O delegado Sérgio Ricardo afirmou que o cabo da Polícia Militar se apresentou espontaneamente no departamento de homicídios e proteção à pessoa, onde prestou depoimento.

"Ele teria agido provavelmente em legítima defesa. Estamos apurando para eliminarmos qualquer dúvida," comentou o delegado.

Como parte das investigações, a perícia realizará análises complementares na arma encontrada e nos estojos recolhidos no local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais