Furto de caminhão é registrado em Totó; Polícia Civil investiga

Criminoso furta caminhão de entregas estacionado no Totó, ocasionando prejuízos de cerca de R$130 mil. Polícia investiga caso registrado por câmeras

Um caminhão foi furtado na noite de sábado para a madrugada de domingo no bairro do Totó.

O proprietário, um caminhoneiro que atua há oito anos na região, registrou boletim de ocorrência no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil, que agora conduz as investigações para identificar e prender o responsável pelo crime.

Detalhes do furto

Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso agindo sozinho, observando o movimento antes de invadir o veículo e fugir.

O caminhão, modelo com cabine vermelha, ano 2001, placa KMB3B25, estava estacionado na residência da mãe do proprietário.

Leia Também Entregador de aplicativo recebe 12 multas em São Paulo sem nunca ter saído de Pernambuco

Prejuízo causado

O furto representa um prejuízo significativo, não apenas pelo valor do caminhão, estimado entre 120 e 130 mil reais, mas também pela carga de salgadinhos que o caminhoneiro planejava entregar no início da semana.

O registro do boletim de ocorrência sofreu atraso devido a uma falha no sistema, mas foi devidamente formalizado posteriormente.

O caminhoneiro espera que o veículo seja recuperado e que o autor do crime seja responsabilizado, permitindo que ele retome suas atividades e continue sustentando suas duas filhas.

Informações sobre o paradeiro do caminhão podem ser comunicadas à Polícia Militar pelo número 190.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.