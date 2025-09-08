fechar
Furto de caminhão é registrado em Totó; Polícia Civil investiga

Criminoso furta caminhão de entregas estacionado no Totó, ocasionando prejuízos de cerca de R$130 mil. Polícia investiga caso registrado por câmeras

Por TV Jornal Publicado em 08/09/2025 às 18:23
Um caminhão foi furtado na noite de sábado para a madrugada de domingo no bairro do Totó.

O proprietário, um caminhoneiro que atua há oito anos na região, registrou boletim de ocorrência no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil, que agora conduz as investigações para identificar e prender o responsável pelo crime.

Detalhes do furto

Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso agindo sozinho, observando o movimento antes de invadir o veículo e fugir.

O caminhão, modelo com cabine vermelha, ano 2001, placa KMB3B25, estava estacionado na residência da mãe do proprietário.

Prejuízo causado

O furto representa um prejuízo significativo, não apenas pelo valor do caminhão, estimado entre 120 e 130 mil reais, mas também pela carga de salgadinhos que o caminhoneiro planejava entregar no início da semana.

O registro do boletim de ocorrência sofreu atraso devido a uma falha no sistema, mas foi devidamente formalizado posteriormente.

O caminhoneiro espera que o veículo seja recuperado e que o autor do crime seja responsabilizado, permitindo que ele retome suas atividades e continue sustentando suas duas filhas.

Informações sobre o paradeiro do caminhão podem ser comunicadas à Polícia Militar pelo número 190.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

