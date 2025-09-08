fechar
Criança de 7 anos enfrenta síndrome nefrótica e busca doações para casa adaptada

Maria Clara luta contra síndrome nefrótica. Internada para tratamento e diálise, ela aguarda alta para continuar a recuperação em casa

Por TV Jornal Publicado em 08/09/2025 às 18:36
Luta de Maria Clara contra a síndrome nefrótica: a necessidade urgente de um quarto equipado para a sua recuperação
Luta de Maria Clara contra a síndrome nefrótica: a necessidade urgente de um quarto equipado para a sua recuperação

Maria Clara, uma menina de 7 anos, enfrenta uma batalha diária contra a síndrome nefrótica, uma grave doença que compromete os rins.

Atualmente, ela está internada no IMIP, onde recebe cuidados especializados para controlar a condição.

Histórico da doença

Os primeiros sinais da doença surgiram quando Clara tinha apenas 6 anos, com inchaço no rosto, o que chamou atenção de sua mãe.

Desde então, a menina já precisou passar por um longo período de hemodiálise e permanecer internada por dois meses.

Hoje, embora esteja estável, Clara ainda depende de acompanhamento constante para evitar complicações.

O retorno para casa

Após a alta hospitalar, Maria Clara precisará de um ambiente adaptado em casa para garantir segurança e conforto, incluindo um quarto próprio equipado com ar-condicionado ou ventilador, cama e móveis adequados.

A mãe da menina, no entanto, não possui condições financeiras de arcar com essas despesas.

Quem desejar colaborar pode fazer uma doação via Pix: 97912-4133. Cada contribuição representa uma oportunidade de proporcionar a Clara um lar mais seguro e condições adequadas para sua recuperação.

A síndrome nefrótica é uma doença que pode levar a complicações como trombose, parada cardíaca e, em casos extremos, perda total dos rins

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

