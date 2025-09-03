IPTU: Olinda oferece programa de parcelamento de débitos com descontos em juros e multas
A iniciativa permite parcelar dívidas em até 84 meses, com possibilidade de descontos de até 100% em juros e multas
A Prefeitura de Olinda lançou um programa de negociação de débitos tributários voltado a pessoas físicas e jurídicas.
A iniciativa, conduzida pela Secretaria da Fazenda, permite parcelar dívidas em até 84 meses, com possibilidade de descontos de até 100% em juros e multas.
Programa de parcelamentos
Entre os tributos incluídos estão IPTU, ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Limpeza Urbana. De acordo com a gestão, após o pagamento da entrada, o contribuinte deixa a lista de devedores.
O secretário da Fazenda explicou que há um valor mínimo de R$ 50 por parcela. Quem optar pelo pagamento à vista terá a remissão total de juros e multas.
“Quando o contribuinte parcela, ele assume o compromisso de quitar a dívida e se encerram todas as pendências jurídicas”, afirmou.
Como é feita a negociação
A negociação pode ser feita presencialmente, na sede da Secretaria da Fazenda, no bairro do Varadouro, ou pelo portal do contribuinte na internet.
Moradores já começaram a aderir ao programa. Flávio, que acumulava dívidas de IPTU desde 2013, parcelou seu débito em 84 vezes.
“Aproveitei essa oportunidade agora, que a prefeitura está facilitando, porque infelizmente não tinha condição de pagar à vista”, relatou.
Outro contribuinte, Austin, destacou a economia com o desconto: “O débito era de R$ 30.400 e vai ficar em R$ 21.300. Ficarei em dia”.
Segundo a prefeitura, a expectativa é de que o programa amplie a arrecadação e possibilite novos investimentos na cidade.
