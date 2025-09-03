IPTU: Olinda oferece programa de parcelamento de débitos com descontos em juros e multas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A iniciativa permite parcelar dívidas em até 84 meses, com possibilidade de descontos de até 100% em juros e multas

A Prefeitura de Olinda lançou um programa de negociação de débitos tributários voltado a pessoas físicas e jurídicas.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria da Fazenda, permite parcelar dívidas em até 84 meses, com possibilidade de descontos de até 100% em juros e multas.

Programa de parcelamentos

Entre os tributos incluídos estão IPTU, ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Limpeza Urbana. De acordo com a gestão, após o pagamento da entrada, o contribuinte deixa a lista de devedores.

O secretário da Fazenda explicou que há um valor mínimo de R$ 50 por parcela. Quem optar pelo pagamento à vista terá a remissão total de juros e multas.

“Quando o contribuinte parcela, ele assume o compromisso de quitar a dívida e se encerram todas as pendências jurídicas”, afirmou.

Como é feita a negociação

A negociação pode ser feita presencialmente, na sede da Secretaria da Fazenda, no bairro do Varadouro, ou pelo portal do contribuinte na internet.

Moradores já começaram a aderir ao programa. Flávio, que acumulava dívidas de IPTU desde 2013, parcelou seu débito em 84 vezes.

“Aproveitei essa oportunidade agora, que a prefeitura está facilitando, porque infelizmente não tinha condição de pagar à vista”, relatou.

Outro contribuinte, Austin, destacou a economia com o desconto: “O débito era de R$ 30.400 e vai ficar em R$ 21.300. Ficarei em dia”.

Segundo a prefeitura, a expectativa é de que o programa amplie a arrecadação e possibilite novos investimentos na cidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.