fechar
Vídeos | Notícia

Ataque armado deixa mortos e feridos em Tabatinga

Seis homens armados e com os rostos cobertos desceram de um carro e efetuaram disparos contra pessoas que estavam no local

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 18:47
Ataque armado deixa mortos e feridos em Tabatinga
Ataque armado deixa mortos e feridos em Tabatinga - TV Jornal

Um ataque armado ocorreu na noite desta quarta-feira (3) próximo a um córrego na comunidade da Cacimba, no bairro de Tabatinga.

Segundo testemunhas, seis homens armados e com os rostos cobertos desceram de um carro e efetuaram disparos contra pessoas que estavam no local.

Vítimas feridas

Três pessoas foram atingidas. Breno Domingues de Aquino, de 25 anos, e outro homem conhecido como "Bochecha" foram baleados. Bochecha não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma mulher de 33 anos também foi atingida e inicialmente socorrida pelo SEMEC, sendo posteriormente transferida para o Hospital Getúlio Vargas devido à gravidade dos ferimentos.

Leia Também

Relatos de testemunhas

Testemunhas relatam que o ataque pode estar relacionado a disputas por territórios de tráfico de drogas, gerando temor entre os moradores da região.

O local do crime fica a poucos metros de onde o policial militar Sandson Rodrigues, de 33 anos, foi baleado em outro episódio recente.

O PM foi atingido ao tentar impedir a entrada de dois homens com drogas em um estabelecimento de sua mãe; mesmo reagindo e abatendo os suspeitos, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil segue investigando o caso e apura as motivações dos crimes ocorridos na comunidade da Cacimba.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags