Ataque armado deixa mortos e feridos em Tabatinga

Seis homens armados e com os rostos cobertos desceram de um carro e efetuaram disparos contra pessoas que estavam no local

Um ataque armado ocorreu na noite desta quarta-feira (3) próximo a um córrego na comunidade da Cacimba, no bairro de Tabatinga.

Segundo testemunhas, seis homens armados e com os rostos cobertos desceram de um carro e efetuaram disparos contra pessoas que estavam no local.

Vítimas feridas

Três pessoas foram atingidas. Breno Domingues de Aquino, de 25 anos, e outro homem conhecido como "Bochecha" foram baleados. Bochecha não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma mulher de 33 anos também foi atingida e inicialmente socorrida pelo SEMEC, sendo posteriormente transferida para o Hospital Getúlio Vargas devido à gravidade dos ferimentos.

Relatos de testemunhas

Testemunhas relatam que o ataque pode estar relacionado a disputas por territórios de tráfico de drogas, gerando temor entre os moradores da região.

O local do crime fica a poucos metros de onde o policial militar Sandson Rodrigues, de 33 anos, foi baleado em outro episódio recente.

O PM foi atingido ao tentar impedir a entrada de dois homens com drogas em um estabelecimento de sua mãe; mesmo reagindo e abatendo os suspeitos, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil segue investigando o caso e apura as motivações dos crimes ocorridos na comunidade da Cacimba.



Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.