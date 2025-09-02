Mulher é morta por tiros após suspeito aparecer procurando ex-parceiro da vítima
Mulher de 51 anos é baleada após ex-parceiro ser procurado por dívida. O atirador escondido atinge a vítima em casa, na frente da família dela
As imagens foram registradas por uma câmera de segurança localizada no terraço da casa da família. As imagens mostram uma mulher de 51 anos de idade, vítima de disparos de arma de fogo, no exato momento do crime.
A vítima se encontrava ao lado do portão de sua casa, conversando com seu irmão e uma outra mulher, quando, de repente, um homem surgiu disparando inúmeros tiros.
A câmera, que também capta áudio, registrou a violenta rajada de tiros desferida pelo criminoso por volta da meia-noite.
Detalhes do incidente
Momentos antes do crime, a vítima estava no terraço com outros parentes. O ataque se deu após a chegada de uma mulher que chamava pelo ex-companheiro da vítima, com quem ela manteve um relacionamento por 20 anos mas estava separada há dois meses.
Ao se aproximar do portão, o homem que se escondia do lado de fora da casa começou a atirar. Ao menos 19 disparos de arma de fogo foram contabilizados, alguns atingindo a parede e um mesmo a mesa de sinuca da residência.
A vítima acabou caindo e os familiares, presenciando a horrível cena, não hesitaram em levá-la imediatamente para a unidade de pronto atendimento, uma vez que a ambulância do SAMU demorou para chegar.
Em decorrência da gravidade dos ferimentos, ela foi posteriormente transferida para o Hospital da Restauração.
Familiares fizeram o socorro
Em depoimento, um de seus parentes relatou a situação caótica vivida no momento do ataque, e o esforço para estancar o sangue da vítima e encaminhá-la à unidade de pronto atendimento o mais rápido possível.
"Tirei a blusa, botei no rosto dela para estancar o sangue e a gente foi diretamente para a UPA. Ela estava muito ferida, quebrou o pé, o maxilar e a mão.", relatou.
Investigações
Os familiares acreditam que a vítima pode ter sido alvo de retaliação por conta de uma dívida do ex-companheiro relacionada a empréstimos.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda não havia sido acionado no momento das ocorrências, mas com a registro policial efetuado, já iniciou as investigações.
