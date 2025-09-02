fechar
Vídeos | Notícia

Criança é vítima de abusos chocantes da própria mãe e é resgatada pelo Conselho Tutelar

A criança revelou para uma vizinha que a mãe tinha queimado a menor com um garfo por perder uma borracha. A vizinha acionou o Conselho Tutelar

Por TV Jornal Publicado em 02/09/2025 às 15:54
Agressão e Abuso Contra Crianças: o Chocante Caso Exposto em Conselho Tutelar de Olinda
Agressão e Abuso Contra Crianças: o Chocante Caso Exposto em Conselho Tutelar de Olinda - TV Jornal

Em um caso revoltante e chocante, uma criança de 7 anos foi encontrada com graves evidências de agressão.

A vítima, que chegou à escola com o braço enfaixado, inicialmente relatou que a queimadura foi causada ao cozinhar macarrão. No entanto, a verdade logo começou a aparecer.

A criança revelou a uma vizinha que tinha sido queimada com um garfo pela própria mãe. A partir deste depoimento, foram reveladas outras situações que foram diretamente investigadas pelo Conselho Tutelar de Olinda.

Investigação 

Cláudia Roberta, Conselheira Tutelar, juntamente com sua equipe, foram até a casa da criança para verificar a situação de perto.

A menina relatou que, em um incidente anterior, sua mãe havia esquentado um garfo e queimado sua mão como forma de castigar a criança por perder um borracha.

A criança também revelou que já havia sofrido agressões nas partes íntimas. Em um relato perturbador, ela afirmou que sua mãe queimou suas partes íntimas com fósforo enquanto ela estava dormindo.

Leia Também

Intervenção do Conselho Tutelar

Diante desses fatos monstruosos, o Conselho Tutelar decidiu remover as três crianças da casa e colocá-las em acolhimento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As crianças só serão liberadas após a decisão judicial. O Conselho Tutelar decidiu agir rapidamente, buscando assim proteger as crianças de mais danos físicos e emocionais.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Para Damares, pais de meninas devem fugir do Brasil por causa da violência
CONSELHO

Para Damares, pais de meninas devem fugir do Brasil por causa da violência
A cada 10 minutos morre uma menina vítima de violência, diz Unicef
Violência infantil

A cada 10 minutos morre uma menina vítima de violência, diz Unicef

Compartilhe

Tags