Policiais Militares reforçam a segurança e contribuem para queda da criminalidade na Região Metropolitana
Aumento recente da presença policial nas ruas da região metropolitana tem gerado sensação de segurança na população
A presença dos chamados “Laranjinhas”, grupo de novos policiais militares que reforçam o patrulhamento da Região Metropolitana do Recife, tem sido notada pela população.
Vestindo coletes laranja e ainda em estágio de formação, eles atuam em duplas ou trios a pé, somando 2.299 recrutas integrados recentemente à segurança pública.
Reforço nas ruas
Em bairros como Campo Grande, moradores já relatam sensação de maior tranquilidade.
No segundo mês de atuação, os recrutas também passarão a contar com veículos para ampliar a cobertura nas áreas urbanas.
Resultados iniciais
De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), desde a chegada dos Laranjinhas houve aumento no número de detenções e encaminhamentos às delegacias, além de redução significativa em crimes patrimoniais.
A pasta informou ainda que os homicídios caíram 8% no período.
Um dos exemplos vem do bairro de Água Fria, que registrou queda nos índices de criminalidade. Em outras localidades, como Casa Amarela, a presença dos novos policiais segue constante como forma de inibir delitos.
Opiniões divididas
Apesar da recepção positiva, parte da população ainda demonstra cautela. Dona Zenaide, moradora da Zona Norte, destacou que prefere os PMs mais antigos da corporação, alegando falta de experiência dos novatos.
Ainda assim, as pessoas reconheceram a importância do reforço.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Espero que continue, né? Porque é bom pra um, é bom pra todos. O que importa é segurança”, disse.
Expectativa
Com o reforço nas ruas, a expectativa da SDS é ampliar a cobertura policial e manter a tendência de queda nos índices criminais na Região Metropolitana, consolidando os Laranjinhas como parte efetiva da estratégia de segurança pública.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.