Adolescente é vítima de estupro dentro de escola estadual em Olinda

Homem de 48 anos foi preso após ser flagrado em situação suspeita com aluno de 15 anos; Conselho Tutelar acompanha o caso

Por TV Jornal Publicado em 29/08/2025 às 18:26
Adolescente é vítima de estupro dentro de escola estadual em Olinda
Adolescente é vítima de estupro dentro de escola estadual em Olinda - TV Jornal

Um caso mobilizou a comunidade escolar de Olinda, no bairro de Salgadinho. Um aluno de 15 anos de uma escola estadual foi vítima de um crime dentro do ambiente escolar.

O suspeito, um homem de 48 anos que prestava serviços esporádicos à instituição, foi flagrado por um professor em situação suspeita com o adolescente dentro do banheiro. Ele foi preso em flagrante.

Entrevista com o Conselheiro Tutelar

Para esclarecer os desdobramentos do caso, o conselheiro tutelar Kiko Guedes falou sobre a gravidade da situação:

“É um crime difícil de aceitar, ainda mais considerando que aconteceu dentro de uma unidade escolar. O homem estava prestando serviço esporádico para a escola, não tinha contrato, era alguém considerado de confiança.”

Segundo Kiko, a ação rápida do professor foi decisiva:

“Esse homem teve acesso à escola, teve acesso aos alunos e, utilizando de malandragem, conseguiu chegar no objetivo dele. Graças a Deus, um professor viu, acompanhou a situação e flagrou.”

Suporte ao aluno e medidas legais

Após o flagrante, tanto o adolescente quanto o professor prestaram depoimentos que sustentaram a prisão do acusado. O estudante recebeu acompanhamento do Conselho Tutelar e suporte psicológico.

“Nós priorizamos a proteção do aluno e oferecemos suporte a ele. Ele e o professor prestaram depoimentos suficientes para levar à prisão do acusado”, explicou Kiko.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes de Campo Grande, e o homem de 48 anos permanece à disposição da Justiça.

Orientação às famílias

Como alerta importante, os pais devem ficar atentos a qualquer mudança de comportamento em seus filhos e procurar o Conselho Tutelar caso suspeitem de algo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

