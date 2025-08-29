Mãe e filho morrem após acidente com álcool na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mãe e filho, vítimas de explosão em terreiro de Candomblé, estiveram no IML do Recife para liberar seus corpos e serão velados juntos

Os familiares de Cláudio Antônio da Silva Júnior, de apenas 1 ano e 8 meses, e de sua mãe, Michele Maria da Paz Oliveira, de 39 anos, estiveram no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife nesta semana para liberar os corpos das vítimas.

Ambos morreram em decorrência de queimaduras graves sofridas em um acidente no último dia 19.

O acidente

O caso ocorreu durante uma reunião familiar em um terreiro de Candomblé, na comunidade de Ana Albuquerque, em Igarassu.

Uma explosão foi provocada pela manipulação incorreta de uma garrafa de álcool, deixando sete pessoas feridas.

Cláudio foi o primeiro a não resistir, vindo a óbito na manhã do mesmo dia. Poucas horas depois, no final da tarde, a mãe também faleceu no hospital.

“Primeiro veio a óbito o meu filho, de manhã. E no mesmo dia, por volta das cinco horas, minha esposa também faleceu”, contou o pai, em meio à dor.

Segundo ele, a própria Michele relatou no hospital como o acidente ocorreu.

“Ela estava consciente quando eu cheguei. Conversamos, e ela explicou tudinho, que realmente foi um acidente.”

Dor e lembranças

Abalado, o pai confirmou que mãe e filho serão velados e sepultados juntos. Apesar da tragédia, ele demonstrou alívio por sua filha, que não estava presente no terreiro, ter sobrevivido.

Amigos e familiares agora se mobilizam para concluir os trâmites legais e organizar os velórios, em meio ao luto profundo pela perda irreparável.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.