Porteiro é atropelado por viatura da PM no Recife e família pede transferência para UTI

Acidente na Avenida Mascarenhas de Moraes deixou porteiro, de 24 anos, em estado grave; família cobra providências do Estado

Um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar deixou ferido o porteiro Cleanderson Lemos da Silva, de 24 anos, na noite desta quarta-feira (26), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Imagens registradas por uma câmera instalada em um veículo mostram o momento em que o jovem atravessa a via e é atingido pela viatura, pertencente ao 10º Batalhão, sediado em Palmares. O impacto derrubou Cleanderson no asfalto, provocando ferimentos graves.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital da Restauração, onde permanece internado. Segundo familiares, Cleanderson precisa com urgência de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Contestação da família

O irmão da vítima, João Vitor, contesta as informações registradas no boletim de ocorrência. No documento, os policiais afirmam que Cleanderson atravessava a pista correndo entre os carros, versão que, segundo ele, é desmentida pelo vídeo do acidente.

João Vitor também questiona a condução da viatura, que, de acordo com o boletim, estava sendo levada para manutenção por apresentar defeito. Para ele, a forma como o veículo foi dirigido colocou em risco não apenas a vida de seu irmão, mas também de outros transeuntes.

“Estamos procurando o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social para denunciar essa falha e pedir providências”, afirmou.

Luta por atendimento adequado

A família denuncia ainda demora na comunicação sobre a gravidade do caso. Segundo os parentes, somente após avaliação de um clínico geral foi informada a necessidade de transferência para a UTI.

“É urgente que ele seja levado para um leito de terapia intensiva. O estado dele se agrava a cada hora”, disse João Vitor.

Espera por respostas

O caso reacende o debate sobre a responsabilidade do Estado em acidentes envolvendo veículos oficiais. A família de Cleanderson aguarda um posicionamento do governo de Pernambuco sobre a condução do caso e sobre a garantia de atendimento adequado ao jovem.

As imagens do acidente foram registradas por Gabriel Ferreira e Rodrigo de Luna para o TV Jornal Meio-Dia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.