fechar
Vídeos | Notícia

Porteiro é atropelado por viatura da PM no Recife e família pede transferência para UTI

Acidente na Avenida Mascarenhas de Moraes deixou porteiro, de 24 anos, em estado grave; família cobra providências do Estado

Por TV Jornal Publicado em 27/08/2025 às 19:09 | Atualizado em 27/08/2025 às 19:17
Porteiro é atropelado por viatura da PM no Recife e família pede transferência para UTI
Porteiro é atropelado por viatura da PM no Recife e família pede transferência para UTI - TV Jornal

Um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar deixou ferido o porteiro Cleanderson Lemos da Silva, de 24 anos, na noite desta quarta-feira (26), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Imagens registradas por uma câmera instalada em um veículo mostram o momento em que o jovem atravessa a via e é atingido pela viatura, pertencente ao 10º Batalhão, sediado em Palmares. O impacto derrubou Cleanderson no asfalto, provocando ferimentos graves.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital da Restauração, onde permanece internado. Segundo familiares, Cleanderson precisa com urgência de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Contestação da família

O irmão da vítima, João Vitor, contesta as informações registradas no boletim de ocorrência. No documento, os policiais afirmam que Cleanderson atravessava a pista correndo entre os carros, versão que, segundo ele, é desmentida pelo vídeo do acidente.

João Vitor também questiona a condução da viatura, que, de acordo com o boletim, estava sendo levada para manutenção por apresentar defeito. Para ele, a forma como o veículo foi dirigido colocou em risco não apenas a vida de seu irmão, mas também de outros transeuntes.

“Estamos procurando o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social para denunciar essa falha e pedir providências”, afirmou.

Leia Também

Luta por atendimento adequado

A família denuncia ainda demora na comunicação sobre a gravidade do caso. Segundo os parentes, somente após avaliação de um clínico geral foi informada a necessidade de transferência para a UTI.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“É urgente que ele seja levado para um leito de terapia intensiva. O estado dele se agrava a cada hora”, disse João Vitor.

Espera por respostas

O caso reacende o debate sobre a responsabilidade do Estado em acidentes envolvendo veículos oficiais. A família de Cleanderson aguarda um posicionamento do governo de Pernambuco sobre a condução do caso e sobre a garantia de atendimento adequado ao jovem.

As imagens do acidente foram registradas por Gabriel Ferreira e Rodrigo de Luna para o TV Jornal Meio-Dia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags