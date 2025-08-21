Trio é preso após assalto em supermercado de Camaragibe

Três criminosos foram vistos saindo de um carro branco, abordando funcionários que saíam de um supermercado no Alto Santo Antônio, em Camaragibe.

Com os rostos cobertos, os suspeitos agiram com violência, amarrando as vítimas e fugindo com dinheiro. As vítimas acionaram a polícia, que perseguiram os suspeitos.

A equipe do GAT (Grupo de Apoio Tático) localizou os indivíduos nas proximidades do ramal da arena, principal avenida Belmino Correia, próximo ao Terminal de Integração de Camaragibe.

Apreensões realizadas pela Polícia

Os policiais conseguiram interceptar o veículo, um Gran Siena, usados pelos criminosos. Foram apreendidos:

Uma arma calibre .38 com seis munições

Duas armas brancas

R$ 337 em dinheiro

Três embalagens para cocaína

Quatro celulares

Dois relógios de pulso

O carro usado no crime tinha a placa disfarçada com fita isolante, e o veículo pertencia a um dos assaltantes.

Antecedentes Criminais dos Suspeitos

Dos suspeitos presos, pelo menos um já tinha passagem pela polícia. As informações obtidas indicam que os indivíduos são reincidentes, praticando assaltos a outros estabelecimentos comerciais em Camaragibe, São Lourenço e na avenida Caxangá.

Eles foram encaminhados à delegacia de Camaragibe onde foram autuados por associação criminosa, porte ilegal de armas e roubo.