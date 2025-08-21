fechar
Idoso é atacado por cachorro em depósito de reciclagem

Um idoso de 72 anos, identificado como Cláudio, sofreu ferimentos no braço ao ser atacado por um mestiço de pitbull e precisou ser socorrida

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 17:02
Um idoso de 72 anos foi atacado por um cachorro na tarde desta terça-feira (20), em frente a um depósito de recicláveis na Rua Barão de Bonito, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A vítima, identificada como Cláudio, sofreu ferimentos no braço e precisou ser socorrida.

O ataque

De acordo com informações do proprietário do depósito, que preferiu não se identificar, o animal é um mestiço de pitbull e costumava ser solto no fim da tarde.

Ainda segundo ele, o idoso tinha o hábito de brincar com o cachorro nesses momentos. Porém, de forma inesperada, o animal avançou contra Cláudio, mordendo seu braço.

Estado de saúde

Pessoas que estavam no local ouviram os gritos e socorreram a vítima. O idoso foi levado inicialmente para a UPA da Caxangá e, em seguida, transferido para o Hospital Getúlio Vargas, onde permanece internado.

Segundo o proprietário do depósito, ele está estável e precisou apenas de uma limpeza no ferimento, sem necessidade de cirurgia.

Acompanhamento

O hospital ainda não divulgou o boletim oficial sobre o estado de saúde da vítima.

O dono do depósito afirmou que o idoso mantém boa relação tanto com ele quanto com o animal, e que o episódio surpreendeu a todos.

O caso segue sendo acompanhado, e novas informações deverão ser divulgadas nas próximas horas.

