Ex-presidiário ligado a crimes violentos é morto a tiros em Camaragibe; caso está sob investigação da Polícia Civil
Vítima foi atacada por pelo menos três criminosos em veículo em movimento na Avenida Vera Cruz
Um crime violento abalou moradores da Avenida Vera Cruz, em Camaragibe, região de grande movimentação comercial.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h, quando a vítima, identificada como Geison da Silva Romão, de 43 anos, foi atacada e morta por pelo menos três indivíduos que estavam em um veículo em movimento.
No local, foram encontrados diversos projéteis e marcas de sangue, evidenciando a gravidade do ataque.
Investigação preliminar
Segundo informações preliminares da polícia, Geison possuía histórico criminal, tendo participado anteriormente de uma quadrilha envolvida em assaltos a bancos, que incluía outros familiares.
Ele já havia cumprido pena por esses crimes e, durante sua estadia na prisão, envolveu-se em desavenças com outros detentos, tanto sofrendo agressões quanto protagonizando confrontos.
Investigações apontam que a vítima poderia ter se envolvido com o tráfico de drogas, embora a autoria e a motivação do crime ainda estejam sendo apuradas.
Moradores da região relataram receio de fornecer informações à polícia, dificultando o andamento das investigações.
Onde o crime ocorreu
O crime ocorreu em uma área com várias lojas que possuem câmeras de segurança, porém nenhuma delas estava apontada para o local exato do ataque ou em funcionamento no momento, o que obriga os investigadores a buscar outras imagens que possam ajudar na identificação do veículo e dos suspeitos.
O aumento da violência em Camaragibe tem sido constante, com vários incidentes registrados em uma única semana, exigindo atenção especial das autoridades de segurança pública para conter a criminalidade e garantir a proteção da população local.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais