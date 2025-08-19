Ex-presidiário ligado a crimes violentos é morto a tiros em Camaragibe; caso está sob investigação da Polícia Civil

Um crime violento abalou moradores da Avenida Vera Cruz, em Camaragibe, região de grande movimentação comercial.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h, quando a vítima, identificada como Geison da Silva Romão, de 43 anos, foi atacada e morta por pelo menos três indivíduos que estavam em um veículo em movimento.

No local, foram encontrados diversos projéteis e marcas de sangue, evidenciando a gravidade do ataque.

Investigação preliminar

Segundo informações preliminares da polícia, Geison possuía histórico criminal, tendo participado anteriormente de uma quadrilha envolvida em assaltos a bancos, que incluía outros familiares.

Ele já havia cumprido pena por esses crimes e, durante sua estadia na prisão, envolveu-se em desavenças com outros detentos, tanto sofrendo agressões quanto protagonizando confrontos.

Investigações apontam que a vítima poderia ter se envolvido com o tráfico de drogas, embora a autoria e a motivação do crime ainda estejam sendo apuradas.

Moradores da região relataram receio de fornecer informações à polícia, dificultando o andamento das investigações.

Onde o crime ocorreu

O crime ocorreu em uma área com várias lojas que possuem câmeras de segurança, porém nenhuma delas estava apontada para o local exato do ataque ou em funcionamento no momento, o que obriga os investigadores a buscar outras imagens que possam ajudar na identificação do veículo e dos suspeitos.

O aumento da violência em Camaragibe tem sido constante, com vários incidentes registrados em uma única semana, exigindo atenção especial das autoridades de segurança pública para conter a criminalidade e garantir a proteção da população local.