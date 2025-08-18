fechar
Vídeos | Notícia

Operação combate esquema de fraudes no DPVAT em três estados

Mandados são cumpridos em Pernambuco, São Paulo e Paraíba contra golpistas que falsificavam documentos para fraudar o seguro DPVAT

Por TV Jornal Publicado em 18/08/2025 às 12:33
escândalo de fraude no seguro DPVAT: operação policial revela rede criminosos em pernambuco, são paulo e paraíba
escândalo de fraude no seguro DPVAT: operação policial revela rede criminosos em pernambuco, são paulo e paraíba - TV JORNAL

Uma investigação iniciada em 2016 levou à deflagração de uma operação contra um esquema de fraudes no seguro DPVAT, com ações coordenadas em Pernambuco, São Paulo e Paraíba. De acordo com a delegada Viviane Santa Cruz, titular da Delegacia de Repressão ao Estelionato, o grupo produzia boletins de ocorrência, laudos médicos e documentos falsos para solicitar indenizações indevidas.

Como funcionava o esquema

Segundo a investigação, os envolvidos atuavam diretamente em hospitais, identificando vítimas de acidentes de trânsito e cooptando pessoas — muitas sem sequer ter direito ao benefício — para simular pedidos de indenização. O golpe causou um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

Envolvidos na operação

A operação cumpriu 19 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos três estados. Entre os alvos estão médicos, fisioterapeutas, um policial civil, um vereador, empresários e intermediários. Cada integrante do grupo tinha uma função específica no esquema, o que demonstra um alto nível de organização.

Prejuízos e consequências

O valor desviado poderia ter sido destinado a vítimas reais de acidentes de trânsito. As investigações seguem em andamento, e a expectativa da Polícia Civil é de que os envolvidos respondam criminalmente e que novas tentativas de fraude sejam evitadas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Médicos, vereador e policial são presos por fraudes no seguro DPVAT em Pernambuco
OPERAÇÃO

Médicos, vereador e policial são presos por fraudes no seguro DPVAT em Pernambuco
Operação Nordeste Integrado: Polícia cumpre mais de 500 mandados judiciais em Pernambuco e mais 7 estados
OPERAÇÃO POLICIAL

Operação Nordeste Integrado: Polícia cumpre mais de 500 mandados judiciais em Pernambuco e mais 7 estados

Compartilhe

Tags