Operação combate esquema de fraudes no DPVAT em três estados

Mandados são cumpridos em Pernambuco, São Paulo e Paraíba contra golpistas que falsificavam documentos para fraudar o seguro DPVAT

Uma investigação iniciada em 2016 levou à deflagração de uma operação contra um esquema de fraudes no seguro DPVAT, com ações coordenadas em Pernambuco, São Paulo e Paraíba. De acordo com a delegada Viviane Santa Cruz, titular da Delegacia de Repressão ao Estelionato, o grupo produzia boletins de ocorrência, laudos médicos e documentos falsos para solicitar indenizações indevidas.

Como funcionava o esquema

Segundo a investigação, os envolvidos atuavam diretamente em hospitais, identificando vítimas de acidentes de trânsito e cooptando pessoas — muitas sem sequer ter direito ao benefício — para simular pedidos de indenização. O golpe causou um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

Envolvidos na operação

A operação cumpriu 19 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos três estados. Entre os alvos estão médicos, fisioterapeutas, um policial civil, um vereador, empresários e intermediários. Cada integrante do grupo tinha uma função específica no esquema, o que demonstra um alto nível de organização.

Prejuízos e consequências

O valor desviado poderia ter sido destinado a vítimas reais de acidentes de trânsito. As investigações seguem em andamento, e a expectativa da Polícia Civil é de que os envolvidos respondam criminalmente e que novas tentativas de fraude sejam evitadas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais