Professora aposentada é torturada por bitcoins e os criminosos são finalmente presos
Sequestro em Pernambuco envolve demanda por pagamento em criptomoedas. Vítima já não deseja mais ficar no Brasil
Uma professora aposentada de 60 anos foi mantida em cativeiro por criminosos durante nove horas na expectativa de um pagamento de resgate em criptomoedas.
O filho da vítima, que é um mentor sobre transações digitais, era o alvo inicial do sequestro.
Um incidente sinistro
A professora, que pediu para não ser identificada, sofreu durante o sequestro enquanto os criminosos exigiam que seu filho liberasse o dinheiro.
Esta é a primeira vez que um sequestro em Pernambuco envolveu uma demanda de resgate a ser paga em criptomoedas, especificamente bitcoins.
O alvo original
Os criminosos acreditavam que o filho da vítima era abastado, uma suposição provavelmente baseada em seu trabalho como mentor de transações com criptomoedas. No entanto, como ele reside no exterior e não foi encontrado, os sequestradores optaram por pegar a professora aposentada.
Prisões e perseguição à justiça
Com a ajuda de imagens de câmera de segurança, que revelaram a participação de pelo menos um dos criminosos, os investigadores do Grupo de Operações Especiais (GOI) puderam fazer avanços substanciais no caso. A família da vítima está buscando justiça.
Um testemunho perturbador
A professora contou detalhes do ocorrido, relata um cenário de medo constante e ameaças de morte.
Os criminosos insistiram que o alvo deveria ter sido seu filho, mas como ele não estava disponível, ela foi tomada como refém.
As demandas dos criminosos
Os sequestradores solicitaram a soma de 5 bitcoins, equivalente a aproximadamente 3 milhões de reais na época.
No entanto, ao perceberem que teriam de se contentar com menos, aceitaram o valor de 50 mil reais permitido pelo filho.
Recuperação da vítima e apelo à justiça
A experiência traumática deixou marca na vítima, que já não deseja mais ficar no Brasil.
Sua advogada, Emília Amaral, expressa a gratidão da família pelo trabalho da Polícia Civil e espera que os criminosos sejam condenados.
