Homem é executado a tiros após deixar filha na escola na Zona Norte do Recife

Na manhã desta segunda-feira, um homem foi morto a tiros em uma das avenidas mais movimentadas de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. O crime ocorreu em frente à casa da vítima, nas proximidades de duas escolas públicas, e chamou a atenção de moradores que testemunharam a ação em plena luz do dia.

A vítima, identificada como Juan Berg Freitas da Silva, de 32 anos, também conhecido como “Formiga”, havia acabado de deixar a filha de 10 anos na escola. Minutos depois, ao retornar para casa e estacionar o carro em frente à residência, foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

Ação rápida e fuga do autor

De acordo com testemunhas, o autor dos disparos chegou em um carro e atirou contra Juan enquanto ele se preparava para tomar café da manhã com a esposa. Após a ação, o atirador fugiu do local. A Polícia Civil suspeita que os autores já estivessem monitorando ou seguindo a vítima.

O crime ocorreu em frente à residência da vítima, em um ponto de grande circulação, especialmente por estar próximo a duas escolas públicas. O episódio gerou comoção e receio entre moradores, que relataram medo com a atuação de grupos criminosos na região.

Vítima havia procurado autoridades antes do crime

Dias antes de ser morto, Juan havia procurado o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para relatar que estava sendo alvo de uma fake news. Segundo familiares, uma imagem sua foi compartilhada em redes sociais locais, associando-o a um assassinato ocorrido no bairro. Ele negou qualquer envolvimento e buscou as autoridades para esclarecer a situação.

Além disso, a família relatou que, nos últimos dias, um homem desconhecido apareceu na comunidade perguntando por Juan. Eles acreditam que a morte pode ter sido motivada por vingança, baseada na acusação falsa divulgada online.

Câmeras de segurança devem auxiliar polícia

O corpo de Juan foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Recife. As imagens das câmeras de segurança da região foram solicitadas e devem contribuir para a identificação dos autores do crime.

A Delegacia de Homicídios está reunindo depoimentos, cruzando dados e investigando possíveis ligações entre o assassinato, as ameaças anteriores e a publicação que circulou nas redes sociais. Até o momento, os investigadores também buscam por possíveis antecedentes criminais relacionados ao caso.

Moradores relatam que execuções como a de Juan têm sido ordenadas por grupos ligados ao tráfico de drogas na região, o que também está sendo considerado nas linhas de apuração.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

