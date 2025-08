Recém-nascido é encontrado em saco de lixo em avenida de Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de um saco de lixo, na Avenida Ulisses Montarroios, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A criança, um menino ainda com o cordão umbilical, foi descoberta por uma estudante de medicina, nas proximidades de uma faculdade da área de saúde.

Socorro imediato

A estudante percebeu uma movimentação estranha no saco e decidiu verificar. Ao abrir, se deparou com o bebê. Com a ajuda do porteiro da faculdade, ela prestou os primeiros socorros e acionou o Corpo de Bombeiros. Profissionais da saúde que estavam no local também colaboraram até a chegada do resgate.

Até o momento, nenhum familiar do recém-nascido foi localizado.

Recuperação e acolhimento

O bebê, apelidado de Vitor pelos profissionais que o socorreram, foi levado ao Hospital Guararapes por bombeiros e policiais militares. Ele chegou à unidade com 2,980 kg, 46 cm, sinais de hipotermia e algumas mordidas de formiga.

Após atendimento médico e de enfermagem, Vitor se encontra em estado estável e deve receber alta na próxima segunda-feira. O Conselho Tutelar acompanha o caso e deve iniciar o processo de adoção para garantir um lar seguro e acolhedor à criança.

Investigação em andamento

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso por meio do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente. O objetivo é identificar a mãe do bebê e entender as circunstâncias do abandono.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais