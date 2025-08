Caminhão descontrolado destrói casa em Olinda: família pede ajuda da prefeitural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acidente com caminhão em Olinda deixa os moradores em susto

Um caminhão desgovernado se chocou contra a casa de uma família na tarde da última quarta-feira (30), na Rua Dinamarca, Tabajara.

O caminhão, carregado de materiais de construção, perdeu o controle enquanto descia uma ladeira. O motorista e dois ajudantes, que estavam na carroceria no momento, tentaram controlar o veículo, mas não conseguiram. Ninguém ficou ferido.

"Não conseguia frear", comentou um dos ajudantes. A residência em questão abrigava no momento três pessoas, sendo uma criança de dois anos de idade e suas duas tias. As três, por sorte, estavam na parte interna do imóvel e saíram ilesas do acidente.

Comunidade em choque

Os danos foram significativos, com o caminhão tendo impactado o terraço, a sala e parte de um quarto. A vizinhança, ficou chocada com a situação.

"Foi um livramento muito grande", refletiu um vizinho da residência atingida.

Segundo informações de pessoas que estavam presentes no local, o condutor do caminhão, um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, já esteve envolvido em outros cinco acidentes semelhantes. O homem, apesar do histórico, é conhecido na vizinhança por ser um bom motorista.

A comunidade aguarda as providências da Prefeitura e do proprietário do caminhão. O apelo por medidas preventivas se faz presente em uma vizinhança que ainda se recupera do susto deste inusitado acidente.

"Fica aí o apelo das pessoas para que a Prefeitura, para que a dona do armazém, tome as providências", comentou uma moradora.

A casa atingida abriga, além da criança de dois anos que estava no local no momento do acidente, outras três crianças. A resposta das autoridades e do proprietário do caminhão é ansiosamente aguardada pelos moradores atingidos e toda a comunidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais