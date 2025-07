Família cobra justiça após assassinato de vigilante com espeto de churrasco em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O assassinato de Alcides Teixeira do Rego, de 59 anos, ainda provoca comoção e cobrança por justiça por parte da família.

O vigilante foi morto dentro da própria residência, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Segundo familiares, o crime aconteceu no dia 15 de julho, durante uma discussão com o enteado, de 28 anos, que teria usado um garfo de churrasco para desferir o golpe fatal.

De acordo com parentes, Alcides morava na residência com a esposa, a filha e o enteado, com quem tinha uma relação conflituosa.

A vítima, segundo relataram, não era uma pessoa violenta."Eu acho que nem teve briga, foi uma questão de covardia mesmo", disse uma das irmãs.

Relação conturbada e suspeita de abandono

Os familiares apontam que a convivência entre Alcides e o enteado era marcada por tensões e acreditam que o crime pode ter sido motivado por uma tentativa da vítima de retomar o convívio familiar.

As irmãs alegam que, semanas antes da morte, descobriram que Alcides estava em situação de rua. Para elas, ele teria sido expulso da própria casa.

"Eu acho que na volta dele para casa que houve essa atrocidade", disse Roseane Teixeira, outra irmã da vítima.



Crimes em série geram prejuízos e insegurança para comerciantes em Pernambuco

Operação intercepta 21 kg de maconha em terminal rodoviário do Recife Leia Também

Suspeito se apresentou dias após o crime

Logo após o assassinato, o enteado deixou o local e permaneceu foragido por cinco dias. A apresentação espontânea à Delegacia de Homicídios ocorreu acompanhado da mãe, da irmã e de um advogado.

Como não havia flagrante, ele foi ouvido e liberado. A liberação do suspeito preocupa os familiares da vítima, que temem que ele possa deixar a cidade e não responder judicialmente pelo crime.

“O que a gente espera? Justiça”, disse uma das irmãs de Alcides. “Ele não merecia isso não. Ele era incapaz de bater em qualquer pessoa.”

Inquérito policial foi concluído

O inquérito que apura a morte de Alcides Teixeira do Rego já foi concluído pela Polícia Civil e encaminhado à Justiça. O enteado foi formalmente indiciado.

A família agora aguarda os próximos passos do processo judicial, com expectativa por uma responsabilização efetiva. Enquanto isso, segue o luto e a busca por respostas sobre a morte do vigilante.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />