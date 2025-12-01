fechar
Notícias | Notícia

Criança de 7 anos morre após se pendurar em caçamba de lixo

Heitor Francisco, de 7 anos, voltava da escola e se pendurou no equipamento, quando o objeto caiu sobre ele em Jaboatão dos Guararapes

Por JC Publicado em 01/12/2025 às 22:30 | Atualizado em 01/12/2025 às 23:01
Caçamba de lixo caiu por cima de criança de 7 anos, que não resistiu aos ferimentos
Caçamba de lixo caiu por cima de criança de 7 anos, que não resistiu aos ferimentos - TV JORNAL/REPRODUÇÃO

Heitor Francisco dos Santos, de 7 anos, acabou não resistindo após uma caçamba de lixo virar em cima dele, em Jaboatão dos Guararapes. A criança voltava da escola, na última sexta-feira (28), quando se pendurou no objeto, que estava em falso e acabou caindo por cima dele.

O menino estava acompanhado da mãe e de um colega da escola. A mãe de Heitor tentou socorrê-lo, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

"Eu não sabia que ele iria se pendurar na caçamba. Quando eu vi que ela estava virando, eu comecei a correr para tentar sustentar, mas já tinha virado. Um rapaz tentou me ajudar, suspendeu com uma mão só, porque estava com um bebezinho no colo", disse a mãe da criança.

"Um rapaz me ajudou, me colocou dentro do carro e me levou para frente do supermercado Ponto Certo, mas estava trânsito. Um moto-táxi me mandou subir na garupa com ele (a criança), me levou até a UPA, mas ele chegou lá já sem vida", complementou.

Ainda segundo a mãe, os médicos da UPA tentaram reanimar Heitor, mas sem sucesso. O menino foi atingido na cabeça e sofreu traumatismo craniano.

A caçamba de lixo, utilizada para recolhimento de lixo e localizada em frente à escola da criança, é feita de ferro e pesa cerca de 150 kg. Segundo apuração de Michael Carvalho, da TV Jornal, um animal também teria perdido a vida dias antes do incidente com a criança. Esse animal teria ficado em baixo da caçamba, quando a mesma virou por cima dele.

