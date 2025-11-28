Suspeito de assassinar companheira em Camaragibe é preso; ele possuía mandado de prisão em aberto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vítima foi encontrada sem blusa, com um grave ferimento em um dos seios, devido a uma provável mordida, e com diversas facadas pelo corpo

Suspeito de assassinar a própria companheira a facadas em Camaragibe se entregou à Polícia nesta sexta-feira (28).

A vítima, Sandrielle, de apenas 18 anos, foi encontrada dentro do banheiro da residência que dividia com o homem há cerca de três meses. O pai da vítima contou que o relacionamento deles era bastante conturbado e o suspeito era agressivo.

"Eu já tinha dado conselho a ela, eu disse que não dava certo esse casamento. Eu disse 'venha simbora para onde está papai'. A guarda dela ficou comigo quando eu me separei da mãe dela e eu criei ela sozinho", contou.

Imagem de vítima de feminicídio em Camaragibe - Reprodução

Sandrielle contou ao pai sobre as violências que sofria, mas não dizia onde estava morando. "Eu dizia 'filha venha, se for preciso eu pago um táxi, mando o dinheiro no pix da sua amiga e você vem'. Mas aí chegou a notícia".

O suspeito, José Leandro, que namorava com a vítima há oito meses, se apresentou na Delegacia e afirmou que agiu em legítima defesa. "Ela queria me matar porque disse que eu estava fora de casa. Ela tentou me matar duas vezes". Ele possui um mandado de prisão em aberto por violar a tornozeleira eletrônica que utilizava.

O pai conta que apesar da tristeza, é um pequeno alívio saber que o suspeito está preso: "Não vai trazer minha filha de volta, mas a justiça será feita".

A vítima foi encontrada sem blusa, com um grave ferimento em um dos seios, devido a uma provável mordida, e com diversas facadas pelo corpo.

