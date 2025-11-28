Suspeito de assassinar companheira em Camaragibe é preso; ele possuía mandado de prisão em aberto

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Suspeito de assassinar a própria companheira a facadas em Camaragibe se entregou à Polícia nesta sexta-feira (28).
A vítima, Sandrielle, de apenas 18 anos, foi encontrada dentro do banheiro da residência que dividia com o homem há cerca de três meses. O pai da vítima contou que o relacionamento deles era bastante conturbado e o suspeito era agressivo.
"Eu já tinha dado conselho a ela, eu disse que não dava certo esse casamento. Eu disse 'venha simbora para onde está papai'. A guarda dela ficou comigo quando eu me separei da mãe dela e eu criei ela sozinho", contou.
Sandrielle contou ao pai sobre as violências que sofria, mas não dizia onde estava morando. "Eu dizia 'filha venha, se for preciso eu pago um táxi, mando o dinheiro no pix da sua amiga e você vem'. Mas aí chegou a notícia".
O suspeito, José Leandro, que namorava com a vítima há oito meses, se apresentou na Delegacia e afirmou que agiu em legítima defesa. "Ela queria me matar porque disse que eu estava fora de casa. Ela tentou me matar duas vezes". Ele possui um mandado de prisão em aberto por violar a tornozeleira eletrônica que utilizava.
O pai conta que apesar da tristeza, é um pequeno alívio saber que o suspeito está preso: "Não vai trazer minha filha de volta, mas a justiça será feita".
A vítima foi encontrada sem blusa, com um grave ferimento em um dos seios, devido a uma provável mordida, e com diversas facadas pelo corpo.