Sobrinho tentou matar tia a facadas em Camaragibe

O suspeito morava na Paraíba e foi rendido por moradores na Estrada de Aldeia, quando foi visto com uma faca na cintura gritando que iria matar a tia

Clique aqui e escute a matéria

Um homem de 41 anos foi preso nesta quinta-feira (27) após cometer uma tentativa de homicídio contra a própria tia, em Camaragibe.

O suspeito morava na Paraíba e foi rendido por moradores na Estrada de Aldeia, quando foi visto com uma faca na cintura gritando que iria matar a tia.

De acordo com a Polícia, o homem teria ficado furioso depois que a tia decidiu levar o irmão e a cunhada, pais dele, para a Paraíba, numa tentativa de afastá-los dos comportamentos violentos do homem. Entretanto, ele descobriu o endereço, se mudou para lá e voltou para se vingar da mulher.

"Ele ameaçou muitas vezes de matar o pai e a mãe, tocar fogo nos pais. Eu levei eles para proteger e ele apareceu e foi só ameaça, confusão", contou a tia.

Dias depois de encontrar os pais, ele teria se envolvido em outra confusão com agressões físicas. A vítima, que também mora na Paraíba, precisou vir para o Recife verificar um documento e foi informada que o sobrinho alegava que ela seria a responsável pela agressão.

"Ele foi na casa do meu irmão de noite, dizendo 'vou para Recife agora, matar sua irmã'. Ele veio para cá com essa faca na cintura, bêbado, me procurando em todo canto para me matar", disse a vítima.

O homem foi detido porque um outro sobrinho acionou a polícia quando o viu em Aldeia. Ele foi autuado na Lei Maria da Penha e encaminhado para audiência de custódia.

"É muito importante essa prisão porque evitou um feminicídio. O autuado é usuário de drogas e tem atecedentes criminais por roubo, por tráfico e por violência doméstica. ele estava na porta da casa dela com uma faca enorme", disse o Delegado joela Venâncio.

A vítima cobra justiça: "Eu espero que nessa audiência de custódia ele venha a ser preso porque ele é uma ameaça não só para mm, mas para toda a sociedade, principalmente a minha família."

