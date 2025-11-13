Postos de Combustíveis são proibidos de exigir que as funcionárias usem roupas justas; decisão ocorreu a partir de denúncias de frentistas
A frentista que formalizou a denúncia conta que iniciou na função utilizando fardamento adequado, entretanto, foi obrigada a mudar para leggings
Clique aqui e escute a matéria
Postos de Combustíveis foram proibidos pela Justiça do Trabalho de exigir que suas funcionárias frentistas trabalhem com roupas justas, como leggins.
A decisão ocorreu por meio da 10ª Vara do Trabalho do Recife, que recebeu a denúncia do Sindicato dos Empregados de Postos de Combustiveis do Estado de Pernambuco (SINPOSPETROPE).
O caso tomou proporções após uma frentista, de um posto de combustíveis no bairro Afogados, no Recife, se sentir completamente constragida com as circunstâncias do trabalho e formalizar uma denúncia ao sindicato.
Como aconteceu
A mulher disse que quando foi contratada, recebeu roupas comuns à função, a mesma que os homens utilizam, entretanto, após uma mudança na administração, ela e outras frentistas foram obrigadas a usar roupas justas e curtas.
A partir disso, a mulher recebeu diversos assédios no local de trabalho, o que mexeu bastante com seu psicológico. Com isso, a juíza Ana Isabel Guerra Barbosa, da Justiça do Trabalho, compreendeu que esse tipo de fardamento coloca as mulheres em uma posição de constragimento e vulnerabilidade.
Além disso, as roupas também estão diretamente ligadas à segurança das trabalhadoras, visto que o fardamente deve proteger o corpo dos perigos inflamáveis.
O posto foi notificado e informado que em caso de não cumprimento das novas regras estabelecidas sobre o fardamento, podem ocorrer multas de R$ 500 por dia de descumprimento, para cada frentista.
Sérgio Pessoa, advogado do SINPOSPETROPE, destacou dois pontos importantes sobre a decisão da justiça.
"Primeiro a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, ou seja, existe uma norma, uma lei que estabelece quais uniformes devem ser utilizados por trabalhadoras de postos de combustíveis. A calça legging não se adequa ao material. Tem que ser um material resistente às chamas", contou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ele também destaca que: "O segundo ponto é que a calça legging pode colocar essa mulher fora da posição de uma trabalhadora, tirando sua dignidade. Ouvimos relatos de uma trabalhadora falando que ela se sentiam constrangidas e assediadas".
O advogado afirmou que a partir desta denúncia, outros postos também passarão por vistorias, para garantir que estão fornecendo o fardamento adequado.
Em nota, o Posto Power afirma que ao tomar conhecimento da situação alterou o fardamento, de calças leggings para jeans. Além disso, destacam que não tinham uma orientação que pudesse ser interpretada como sexualização.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />