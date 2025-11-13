Postos de Combustíveis são proibidos de exigir que as funcionárias usem roupas justas; decisão ocorreu a partir de denúncias de frentistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A frentista que formalizou a denúncia conta que iniciou na função utilizando fardamento adequado, entretanto, foi obrigada a mudar para leggings

Clique aqui e escute a matéria

Postos de Combustíveis foram proibidos pela Justiça do Trabalho de exigir que suas funcionárias frentistas trabalhem com roupas justas, como leggins.

A decisão ocorreu por meio da 10ª Vara do Trabalho do Recife, que recebeu a denúncia do Sindicato dos Empregados de Postos de Combustiveis do Estado de Pernambuco (SINPOSPETROPE).

O caso tomou proporções após uma frentista, de um posto de combustíveis no bairro Afogados, no Recife, se sentir completamente constragida com as circunstâncias do trabalho e formalizar uma denúncia ao sindicato.

Como aconteceu

A mulher disse que quando foi contratada, recebeu roupas comuns à função, a mesma que os homens utilizam, entretanto, após uma mudança na administração, ela e outras frentistas foram obrigadas a usar roupas justas e curtas.

A partir disso, a mulher recebeu diversos assédios no local de trabalho, o que mexeu bastante com seu psicológico. Com isso, a juíza Ana Isabel Guerra Barbosa, da Justiça do Trabalho, compreendeu que esse tipo de fardamento coloca as mulheres em uma posição de constragimento e vulnerabilidade.

Leia Também Cinco pessoas são presas por assalto a BRT no bairro da Caxangá

Além disso, as roupas também estão diretamente ligadas à segurança das trabalhadoras, visto que o fardamente deve proteger o corpo dos perigos inflamáveis.

O posto foi notificado e informado que em caso de não cumprimento das novas regras estabelecidas sobre o fardamento, podem ocorrer multas de R$ 500 por dia de descumprimento, para cada frentista.

Sérgio Pessoa, advogado do SINPOSPETROPE, destacou dois pontos importantes sobre a decisão da justiça.

"Primeiro a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, ou seja, existe uma norma, uma lei que estabelece quais uniformes devem ser utilizados por trabalhadoras de postos de combustíveis. A calça legging não se adequa ao material. Tem que ser um material resistente às chamas", contou.

Ele também destaca que: "O segundo ponto é que a calça legging pode colocar essa mulher fora da posição de uma trabalhadora, tirando sua dignidade. Ouvimos relatos de uma trabalhadora falando que ela se sentiam constrangidas e assediadas".

O advogado afirmou que a partir desta denúncia, outros postos também passarão por vistorias, para garantir que estão fornecendo o fardamento adequado.

Em nota, o Posto Power afirma que ao tomar conhecimento da situação alterou o fardamento, de calças leggings para jeans. Além disso, destacam que não tinham uma orientação que pudesse ser interpretada como sexualização.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />