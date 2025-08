Resumo das novelas 06.08: Maria pede ao credor que não envolva Fernando e informa Lupe e Vitória sobre a dívida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

Maria pede ao credor que não envolva Fernando e informa Lupe e Vitória sobre a dívida de Luís Fernando. Um homem misterioso, chamado Fantasma, aconselha o rapaz a parar de jogar. Vitória e Maria também pedem que ele abandone o vício e as dívidas. Maria visita San Diego e doa seu salário aos antigos vizinhos. Ela convence Fernando a dar uma chance ao filho. Ao saber da decisão, Maria acorda Luís Fernando e conta a novidade. Ele diz que só aceita se vencer no jogo. Maria cobra a promessa. Na manhã seguinte, ela anuncia uma surpresa, e Luís Fernando revela o novo emprego. Fernando comemora a decisão do filho.

(17h) A Caverna Encantada

Elisa desabafa com Pilar sobre César e o relacionamento, enquanto César faz o mesmo com Gabriel. Cristina e Thomas limpam o restaurante em troca da oportunidade que Cristina teve em cantar no local. Para mostrar redenção, Senor entra no túnel em busca de Felipe. Norma contrata Fafá para construir a piscina, e ela chega com uma retroescavadeira. A caverna começa a desmoronar com Anna, Lavínia e Manu dentro. Betina chega a São Paulo decidida a desmascarar Thomas.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Arturo faz um escândalo para ser levado à delegacia e fazer companhia a Valéria. Enquanto ajuda Valéria a sair da prisão, Nicolás se arrepende de tê-la julgado como uma alpinista social. Priscila está disposta a livrar Valéria das acusações contra ela em troca de Arturo deixá-la e voltar para o seu lado. Nicolás é forçado a se desculpar com Valéria na esperança de convencê-la a participar da campanha.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher

Julia suspeita de Eduardo. Gaivota pretende voltar ao interior e levar Margarida para a cooperativa. Lúcia admite que Sofia não é filha do marido. Ivan e o parceiro de Márcia investem dinheiro juntos. Sebastião diz que vai registrar Fernando como seu herdeiro enquanto Pablo e Carlos Mário planejam incriminá-lo com as exportações de café.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Vendo a agitação da cidade por conta dos jogos, Paulo decide seguir com uma ousada inspiração. Em Jerusalém, Gabriela é confrontada pelo irmão e uma decisão crucial é tomada.

(22h) Reis

Davi recebe um pedido de perdão de uma pessoa do passado. O clima de festa em comemoração à vitória dos valentes acabou mais cedo para Joabe e Abisai.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!

Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

(19h15) Dona de Mim

Jaques discute com Samuel, e ambos decidem chamar a polícia. Ricardo exige que Danilo minta para a polícia. Samuel confronta Jaques. Leo cuida de Sofia, que é apoiada por Dedé. Savassi declara Vanderson como o principal suspeito da sabotagem ao carro de Abel. Jaques decide pagar uma dívida de Abel, e Rosa se surpreende. Katinha se incomoda com a proximidade entre Leo e Samuel. Filipa decide procurar emprego. Jaques ocupa a mansão de Abel.

(20h35) Vale Tudo

Afonso mente para Maria de Fátima. Odete pede que Mário Sérgio treine Walter para a entrevista na Paladar. Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar. Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso. Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.