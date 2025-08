Resumo das novelas 04/08: Maria sofre nova humilhação em "Maria do Bairro"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira, 4 de agosto, as novelas prometem fortes emoções, com reencontros marcados por conflitos familiares, decisões difíceis no amor e reviravoltas que colocam à prova a confiança entre os personagens.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

Lupe avisa Vitória que Fernando passou mal. Luís Fernando humilha Maria, e Vladimir sai em defesa dela. Maria visita seu antigo bairro e promete ajudar os amigos quando tiver condições. Ao saber da situação de Fernando, ela vai até a empresa para vê-lo. Soraya briga com Luís Fernando e inicia um plano para simular um aborto. Vitória informa ao filho que Soraya perdeu o bebê, deixando-o arrasado. O falso aborto é orientado por Dr. Ricardo. Carlota espalha a notícia, que chega aos ouvidos de Kalista. Soraya finge sofrimento e convence Luís Fernando, que decide pedir o divórcio. Vladimir se declara para Maria, mas Luís Fernando interrompe e discute com o irmão. Vitória pede perdão a Maria e implora que ela cuide de Fernando. Luís Fernando enfrenta o pai e insiste em se separar de Soraya.

(17h) A Caverna Encantada

Thomas ajuda Cristina a entregar panfletos na rua para divulgar e vender ingressos de seu show. Ela explica que não conseguiu se apresentar no festival e, por isso, precisa cantar em um restaurante. Thomas pede que Cristina volte para Milagres, mas ela diz que não vai desistir do sonho de ser cantora. Os meninos do grupo Luíses alegam que Felipe precisa entrar no túnel da Toca para cumprir um desafio. Tonico descobre que Gabriel contou para Dalete que é apaixonado por ela. Felipe fica preso no túnel. Elisa começa a cavar o terreno para a construção da piscina, sem imaginar que bem abaixo dele existe uma caverna, onde surge uma goteira.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Luis decide retirar todo o apoio da empresa aos filhos para continuar com sua linha de roupas. Sabendo que só tem a ganhar, Ofelia exige um milhão de pesos por ter usado Valeria como modelo. Valeria se recusa a ter qualquer envolvimento na campanha de Arturo, independentemente de quanto dinheiro ela receba. Arturo mostra a Luis seus motivos para escolher Valeria como modelo.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher

Gaivota revela a Sebastião que Fernando é filho dele. Os dois discutem e Leonidas presencia o confronto. Lucrécia expulsa o cônjuge de casa ao mesmo tempo em que Julia tenta impedir o divórcio. Marcela quer vender parte do gastrobar para Carlos ir para Nova York. Ivan ameaça Márcia. Sebastião conta a Marcela que é pai do bebê da camponesa.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Entrando em discussão com os filósofos, Paulo é convocado ao Aerópago. Em Roma, Nero é surpreendido com uma notícia sobre Acte.

(22h) Reis

Em tentativa de atingir Davi, Áquis manda um recado típico filisteu.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.

(19h40) Dona de Mim

Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um acidente grave com um carro e deduzem que se trata de Abel. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte, deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.

(21h20) Vale Tudo

Raquel expulsa Odete de sua casa. Odete garante a Walter que acabará com a empresa de Raquel. Sardinha conta a Solange que viu Maria de Fátima com César. Consuêlo se preocupa quando Raquel lhe pede para não revelar a Odete que Celina é sócia da Paladar. Consuêlo entrega a pesquisa que fez sobre a Paladar a Odete. Odete exige que Maria de Fátima apague o post que fez na TCA. Raquel e Ivan passam uma noite juntos em um hotel. Eugênio conta a Celina e a Odete que Maria de Fátima postou um vídeo dizendo que foi censurada. Odete confronta Maria de Fátima.