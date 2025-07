Resumo das novelas 31.07: Maria vai tirar satisfação com Luís Fernando em "Maria do Bairro"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

Maria vai tirar satisfação com Luís Fernando, que confirma o casamento, mas reafirma que a ama. Os dois discutem e Maria desabafa com Lupe. Luís Fernando acusa Vladimir de tê-la informado. Ele diz a Vladimir que pretende se separar de Soraya após o nascimento do filho. Soraya exige que o casamento aconteça sem festa. No dia da cerimônia, Luís Fernando tenta justificar-se com Maria, que sofre ao vê-lo assinar os papéis. Soraya comemora a conquista. Maria, desolada, é consolada por Vladimir. Soraya encontra Maria e as duas discutem. Maria a esbofeteia. Soraya jura vingança. No aeroporto, Luís Fernando finge não conhecer Brenda, o que desperta a desconfiança de Soraya. Já no hotel, ele rejeita Soraya, que o acusa de traição. Brenda o convida para encontrá-la no lobby. Maria continua inconsolável e Vladimir nutre esperanças de conquistá-la.

(17h) A Caverna Encantada

Em São Paulo, Thomas encontra Cristina e mente, dizendo que a presença dele na cidade é coincidência. Norma propõe a Goma que façam aulas de natação juntos e manifesta o desejo de construir uma piscina no colégio. Elisa se muda do colégio. Isadora e Pedro conversam e retomam a amizade. Felipe mostra aos meninos do grupo dos Luíses que tem um dossiê secreto sobre eles. Cristina liga para Betina, diz que Thomas a ajudou a recuperar o celular e revela que reataram o namoro.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Mar fica surpresa com a reação de Ofélia ao voltar para casa depois de fugir com Juan. Ao sair do hospital, Juan é interceptado pela polícia pelo suposto crime pelo qual Ofélia o culpa. Susana implora a Ofélia que tenha pena de Juan e o liberte, mas ela se diverte vendo-a sofrer.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher

Sebastião se mostra muito satisfeito com o trabalho de Carmela e Gaivota na fazenda. Eduardo faz chantagem com Martin para manter em segredo suas fraudes. Gaivota informa o ex-namorado sobre o envolvimento de Carlos Mário na captura do pai dele. Sofia tem febre alta e é levada ao hospital. Sebastião e Gaivota se beijam e ele promete se separar de Lúcia, mas a notícia da internação da filha interrompeu uma conversa.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Preso no cárcere de Filipos com Silas, Paulo impede Epafrodito de cometer um ato drástico. Com toda pompa, o palácio de Roma comemora um casamento real.

(22h) Reis

Recado de Davi faz as emoções chegarem ao clímax em Jabes Gileade. Áquis encontra dificuldades para definir seus próximos passos.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Candinho afirma a Samir que impedirá Ernesto de destruir a escola. Francine sugere que Tamires contrate mais dançarinas para seu estabelecimento. Sônia analisa a vaga de emprego no dancing. Estela garante que ensinará as crianças órfãs a ler e escrever. Margarida e Dita falam sobre Candinho, e disfarçam quando Manoela se aproxima. Tales oferece uma nova colocação a Dita na rádio, e ela exige aumento de salário. Celso não consegue impedir a ação de Ernesto contra a escola. Celso confronta Zulma sobre a destruição da escola, quando Estela chega.

(19h40) Dona de Mim

O show de Lui Lorenzo é um sucesso. Ricardo e Rebeca se estranham. Ayla se desespera ao ver Caco conversando com Gisele. Abel faz um discurso emocionado pelos 60 anos da Boaz, e afirma que Jaques jamais será o presidente da empresa. Ayla se esconde de Caco. Vanderson prende Leo no banheiro e pega Sofia. Jaques manda Danilo seguir Vanderson, que parte de carro com Sofia. Vanderson liga para Abel e exige o dinheiro prometido em troca de Sofia. Abel ameaça prender Jaques, Tânia e Ricardo. Nanda questiona a gravidez de Katinha. Leo consegue se libertar.

(21h20) Vale Tudo

Heleninha pede a Odete para não prejudicar Ivan na TCA por causa da separação. Ivan convida Raquel para jantar. Luciano disfarça ao ser flagrado por Ivan. Vasco e Lucimar se encontram. Ivan conta a Luciano que Raquel comprou a empresa que fornece alimentação para os voos da TCA. Bartolomeu aconselha Raquel a contratar um gerente de compras. Odete fica sabendo por Luciano que Raquel está fornecendo comida de bordo para a TCA. Vasco inaugura o bar de karaokê. Celina desmaia ao saber que Odete pensa em investigar quem contou a Raquel sobre a empresa de alimentação de bordo. Odete acusa Ivan de ter favorecido Raquel com informações privilegiadas, e ameaça processaroexecutivo.