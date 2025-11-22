Resumo das novelas, 22/11: Gerluce diz ao pastor que sua filha não tem pai

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A novela 'Três Graças' é exibida na TV Globo. Capítulo começa a partir das 21h20. Confira o resumo das demais novelas deste sábado (22)

Clique aqui e escute a matéria

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Estela e Túlio vencem o concurso de dança. Zé dos Porcos confessa a Francine que não sabe se deseja casar com Maria Divina. Sabiá se declara para Maria Divina, que o beija. Tamires incentiva Túlio a lutar por Estela. Haydée teme ler o diário de sua mãe, e Araújo a encoraja. Carmem conta para Estela a previsão que fez para Anabela. Celso hesita em participar da festa de Candinho para Júnior, ao saber que Samir estará presente.

Araújo teme que Olga faça uma retaliação contra a fábrica. Anabela passa mal enquanto Estela prova seu vestido de noiva. Ernesto ameaça a autonomia de Lúcio na rádio. Margarida conversa com Manoela sobre Lúcio. Túlio afirma a Celso que não desistirá de Estela. Cunegundes encontra uma esmeralda. Sandra teme ser reconhecida por Candinho.

(19h45) Dona de Mim



Leo fica envolvida, mas recua. Sol admira Leo e Marlon juntos, e registra os dois em uma foto. Filipa visita Ricardo com Jaques, que sente o perfume de Tânia no hospital. Marlon e Leo se beijam novamente, e o policial afirma que torcerá pela reaproximação dos dois. Jussara se revolta contra Leo. Samuel vê a foto de Marlon com Leo, e se aconselha com Davi. Sofia vai passar as férias na casa de Leo. Samuel vê Marlon e Leo juntos.

(21h20) Três Graças



Gerluce diz ao pastor que sua filha não tem pai. Joélly discute com Gerluce dizendo que tem o direito de conhecer seu pai. Leonardo tenta convencer Viviane a acreditar que seus interesses pela farmacêutica são sérios. Arminda conta a Ferette que Claudia fez perguntas a Josefa que os comprometem. Maggye e Lucélia discutem por causa de Júnior. Viviane pede conselho a Gerluce sobre Leonardo. Josefa e Raul defendem Gerluce de Arminda, que insiste em humilhar a funcionária. Lena mostra a Samira que seguiu seu conselho ao colocar uma barriga falsa de gravidez.

Juquinha leva Gerluce para casa, a pedido de Paulinho. Gerluce deixa Joaquim, Misael, Júnior e Viviane pasmos ao dizer que terão de adiar a discussão sobre o plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Viviane convence Gerluce a não mudar os planos por causa de seu envolvimento com Leonardo. Arminda relembra como Rogério arrematou a escultura Três Graças. Gerluce discute com Joaquim quando este demonstra estar interessado em ser recompensado financeiramente pela participação no plano.