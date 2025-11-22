fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 22/11: Gerluce diz ao pastor que sua filha não tem pai

A novela 'Três Graças' é exibida na TV Globo. Capítulo começa a partir das 21h20. Confira o resumo das demais novelas deste sábado (22)

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 0:02
Gerluce em "Três Graças"
Gerluce em "Três Graças" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Estela e Túlio vencem o concurso de dança. Zé dos Porcos confessa a Francine que não sabe se deseja casar com Maria Divina. Sabiá se declara para Maria Divina, que o beija. Tamires incentiva Túlio a lutar por Estela. Haydée teme ler o diário de sua mãe, e Araújo a encoraja. Carmem conta para Estela a previsão que fez para Anabela. Celso hesita em participar da festa de Candinho para Júnior, ao saber que Samir estará presente.

Araújo teme que Olga faça uma retaliação contra a fábrica. Anabela passa mal enquanto Estela prova seu vestido de noiva. Ernesto ameaça a autonomia de Lúcio na rádio. Margarida conversa com Manoela sobre Lúcio. Túlio afirma a Celso que não desistirá de Estela. Cunegundes encontra uma esmeralda. Sandra teme ser reconhecida por Candinho.

(19h45) Dona de Mim

Leo fica envolvida, mas recua. Sol admira Leo e Marlon juntos, e registra os dois em uma foto. Filipa visita Ricardo com Jaques, que sente o perfume de Tânia no hospital. Marlon e Leo se beijam novamente, e o policial afirma que torcerá pela reaproximação dos dois. Jussara se revolta contra Leo. Samuel vê a foto de Marlon com Leo, e se aconselha com Davi. Sofia vai passar as férias na casa de Leo. Samuel vê Marlon e Leo juntos.

(21h20) Três Graças

Gerluce diz ao pastor que sua filha não tem pai. Joélly discute com Gerluce dizendo que tem o direito de conhecer seu pai. Leonardo tenta convencer Viviane a acreditar que seus interesses pela farmacêutica são sérios. Arminda conta a Ferette que Claudia fez perguntas a Josefa que os comprometem. Maggye e Lucélia discutem por causa de Júnior. Viviane pede conselho a Gerluce sobre Leonardo. Josefa e Raul defendem Gerluce de Arminda, que insiste em humilhar a funcionária. Lena mostra a Samira que seguiu seu conselho ao colocar uma barriga falsa de gravidez.

Juquinha leva Gerluce para casa, a pedido de Paulinho. Gerluce deixa Joaquim, Misael, Júnior e Viviane pasmos ao dizer que terão de adiar a discussão sobre o plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Viviane convence Gerluce a não mudar os planos por causa de seu envolvimento com Leonardo. Arminda relembra como Rogério arrematou a escultura Três Graças. Gerluce discute com Joaquim quando este demonstra estar interessado em ser recompensado financeiramente pela participação no plano.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Resumo das novelas, 21/11: Esmeralda coloca um manto na cabeça que esconde seus brincos
Teledramaturgia

Resumo das novelas, 21/11: Esmeralda coloca um manto na cabeça que esconde seus brincos
Programação da TV, 21/11: Cotidiano e Turma do Barra, diversão com muito informação
Grade

Programação da TV, 21/11: Cotidiano e Turma do Barra, diversão com muito informação

Compartilhe

Tags