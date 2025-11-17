Resumo das novelas, 18.11: Dr. Lúcio conta a Joana sobre o acidente em 'Esmeralda'
Dr. Lúcio conta a Joana que o acidente que deformou seu rosto foi na noite do incêndio no barraco para salvar Esmeralda. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
Esmeralda e José Armando se beijam e depois se afastam. Adrian conta a Firmino sobre sua paixão por Graziela. José Armando diz a Graziela que quer apressar o casamento. O Dr. Lúcio conta a Joana que o acidente que deformou seu rosto foi na noite do incêndio no barraco, para salvar Esmeralda. Crisanta pergunta a Dominga onde está enterrada a filha de Branca. Crisanta vê duas camas na cabana e pergunta quem mais mora na casa.
(14h15) Maria do Bairro
Vitória confirma a Luís Fernando que Maria sobreviveu ao incêndio, e ele questiona o silêncio dela. Agripina passa muito mal. Soraya debocha de Maria para Nandinho. Na casa de Daniel, Maria esbarra no patrão, e o clima de atração é interrompido por Cecília. Penélope se emociona ao saber da notícia. Luís Fernando adverte Gonçalo para não se aproximar de Nandinho. Agentes vão prender Soraya, mas ela está em um shopping e não sabe de nada. Aldo telefona para Tita e depois encontra Soraya, avisando que seu pai sabe a verdade. Cecília confronta Maria sobre Daniel. Esperança confirma as suspeitas sobre Soraya. Ao ver a polícia em casa, a vilã foge. Nandinho encontra Agripina desacordada e entra em pânico. Na rua, Soraya quase atropela Maria, Carlinhos e Perlinha. A vilã fica furiosa ao ver Maria viva, que, confusa, lhe pergunta quem ela é.
(15h) Rubi
Tiago diz a Rubi que, por causa dela, decidiu antecipar sua volta e conta que trouxe de presente roupas das melhores lojas de Montreal. Rubi finge que está envergonhada, lembra que é uma mulher casada e diz que não fica bem receber os seus presentes. Tiago convida Rubi para uma volta de helicóptero. Durante o passeio ele diz a Rubi que gosta de viver perigosamente e que por uma mulher como ela arriscaria tudo. Rubi mais uma vez finge recato e diz que é uma mulher casada e jamais poderia se envolver com outro homem. Tiago, debochado, diz saber que ela se casou com Heitor apenas por dinheiro, que é uma interesseira e que não está lhe propondo uma relação de amor mas um caso sem compromisso.
Sônia, enciumada, discute com Rubi, a acusa de ter se casado com Heitor por interesse e por isso Tiago tem a certeza de que também poderá comprá-la. Sônia diz a Rubi que via ficar com Alessandro e as duas acabam brigando. Alessandro diz a Rubi que Tiago não é um cavalheiro e, furioso, pergunta se o dinheiro de Heitor não é o suficiente para satisfazer sua ambição ou será que agora vai se transformar numa garota de programa e ela lhe dá uma bofetada. Sônia, furiosa, diz a Tiago que é melhor que terminem o relacionamento pois não suporta mais ser humilhada ao vê-lo correndo atrás de Rubi. Heitor exige que o padrinho lhe entregue seu dinheiro, mas Genaro diz que não pretende devolver nada.
(17h45) Coração Indomável
Teobaldo encontra Aracely na pensão e jura protegê-la de Eduardo. Maria Alessandra decide que sua filha se chamará Guadalupe. Eusébio continua a enganar Lúcia e marca um falso flagrante no rio. Maria Alessandra reclama com Carol sobre os privilégios dados aos filhos do Governador, que é informado sobre a frequência dos jovens no cassino. Miguel procura Lúcia. No rio, Eusébio a ataca, mas Miguel chega e atira no capataz. Lúcia explica que foi uma armadilha e convence Miguel a fugir do povoado antes de chamar a polícia. Na fazenda, ela conta a verdade para Esther e Ofélia.
(21h) A-Mar
Valentín contata seu ‘pari’ para cumprimentá-lo e confessar seus sentimentos por Perla, mas Pascual o faz acreditar que já a esqueceu e só quer que ela seja feliz com um grande homem. Víctor cai nas artimanhas de Brisa e revela que Gabriel não é o verdadeiro pai de Éder. Érika presencia o jantar romântico que Fabián organizou para Estrela e confirma que ele nunca teve esses toques agradáveiscom ela. Érika se faz de vítima para Azul e confessa que está sofrendo por Fabián e espera que Estrela não passe pela mesma coisa agora que eles estão namorando.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Ceren faz um check-up. Cemre se entristece com a partida de Nedim. Seher questiona Agah sobre o motivo de terem levado Ceren. Cenk foge da clínica e se nega a submeter-se à inspeção médica. Cemre procura o magnata para descobrir o que está acontecendo com Nedim. Seniz tenta acalmar Cenk em relação aos planos do pai. Civan acompanha Damla na academia. Cemre e Cenk debatem novamente. Agah revela a todos para onde enviou Nedim.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Turna/Melek faz Zeynep jurar que as duas nunca vão se separar. Gamze confessa ao noivo que não fez o aborto e o rapaz reage mal. Sule pede dinheiro para Ali, diz que deseja começar uma vida nova em Bodrum e que a filha Melek morreu. Desesperada, Gamze provoca um acidente e fica ferida. Cengiz deixa a prisão e fica irado com Sule. Ali fala de uma vaga de emprego para Zeynep e ela é contratada. Em seguida, ela aluga um apartamento. Cengiz agride Sule e acha que a namorada tem um caso com o jornalista. Zeynep visita Gamze e tem uma conversa emocionante com a irmã. Turna/Melek mostra o presente que ganhou de Gonul, e Zeynep imediatamente entende quem é a “Senhora Pateta”. Sule conta para Cengiz que Melek/Turna está viva e a rejeitou.
(22h) Reis
Durante passeio de reconciliação, Davi e Mical cavalgam pelos arredores de Jerusalém quando se deparam com uma enorme tragédia. Em Gibeão, Amnon não consegue mais conter seus ânimos e a obsessão por Tamar chega a um ponto crítico.
REDE GLOBO
(18h30) Êta Mundo Melhor!
Dita canta e é ovacionada pela plateia. Adália comemora o sucesso de Dita. Estela estranha o interesse da Baronesa Deschamps por ela. Estela passa mal, e Túlio a acompanha até em casa. Zulma pensa em como montar uma falsa barriga de grávida. Celso se preocupa com a desconfiança de Estela com a Baronesa. Asdrúbal e Manoela temem a reação de Dita ao saber da suposta gravidez de Zulma. Durante a aula de Estela, Samir revela que Zulma espera um bebê de Candinho, e Joaquim se surpreende. Candinho afirma que precisa ter uma conversa com Dita.
(19h40) Dona de Mim
Jaques recusa a sopa de Filipa. Lucas é ríspido com Marlon, e diz que Jeff não quer saber dele. Alan sonda Bárbara sobre o estado de Marlon. Filipa pede ajuda a Danilo para colocar seu plano contra Jaques em prática. Jussara conversa com Alan sobre Marlon, e pede segredo ao namorado. Jaques dorme após comer a comida com os remédios, e Filipa avisa a Leo. Filipa questiona Danilo sobre a morte de Abel. Jaques desperta ao lado de Filipa.
(21h20) Três Graças
Gerluce demonstra ao pastor Albérico que sente repulsa por Jorginho, e manda um recado para o pai de Joélly, prometendo que não responderá por si caso ele resolva se aproximar da filha. Joélly confessa a Kellen que errou para ajudar Raul. Josefa insiste em questionar a morte de Rogério para Arminda. Gerluce nota que os remédios que Viviane comprou estão fazendo efeito em Lígia. Claudia acalma Josefa, depois que a mãe de Arminda recebe uma suposta visita de Rogério. Kellen pergunta a Albérico se ele já pensou na reação de Gerluce quando souber que o pai abrigará Jorginho na igreja. Gerluce explica a Misael, Júnior e Joaquim o motivo pelo qual os convocou para encontrar com ela na farmácia.