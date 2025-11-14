Resumo das novelas 15/11: As crianças exigem que Zenaide volte para a Casa dos Anjos, em Êta Mundo Melhor!
Maria Divina aceita sair com Sabiá. Cunegundes e Jocasta têm uma visão. Zulma questiona Candinho na frente de Dita; confira resumo completo
(18h40) Êta Mundo Melhor!
Zulma comenta com Carmem que acredita que conseguirá dar um golpe em Candinho. Candinho decide esperar a apresentação de Dita para lhe contar sobre a suposta gravidez de Zulma. Sandra se prepara para se apresentar à equipe do hospital como a Baronesa Deschamps.
As crianças exigem que Zenaide volte para a Casa dos Anjos. Tamires se oferece para promover a festa de casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Maria Divina aceita sair com Sabiá. Cunegundes e Jocasta têm uma visão. Zulma questiona Candinho na frente de Dita.
(19h45) Dona de Mim
Filipa questiona o interesse de Jaques em sua medicação. Yuri aconselha Ryan a seguir sua vida fora do crime. No hospital, Marlon tem um pesadelo com Jeff. Ryan é liberado por Miro, novo chefe do movimento. Ryan comemora sua liberdade com Lucas. Marlon e Leo se apoiam.
Ryan pede Kami em casamento. Marlon passa mal no trabalho, e Rangel o manda ficar em casa. Filipa conversa com Sofia. Danilo tenta se aproximar de Nina. Tânia invade seu antigo apartamento. Filipa questiona Danilo sobre Jaques.
(21h20) Três Graças
Joélly se revolta ao perceber que Samira conhece Raul e conclui que ele está por trás do encontro entre as duas. Misael ajuda Joélly ao vê-la sofrendo retaliação das meninas de sua escola. Raul fica apavorado com a ameaça de Joélly de contar a sua família que ele é o pai do filho que espera. Samira orienta Raul a convencer Joélly de seguir sua sugestão.
Josefa pergunta a Arminda se ela sabe algo sobre a morte de Rogério. Juquinha avisa a Paulinho que passou nas provas e que em breve receberá a carteira de policial. Pastor Albérico fica sabendo por Jorginho que seu alvará de soltura sairá em uma semana. Joaquim expulsa Gerluce de sua casa.