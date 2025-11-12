fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV 13/11: jornalismo de qualidade é no O Povo na TV

Apresentado por Anne Barreto, O Povo na TV é o programa perfeito para quem quer ficar por dentro dos assuntos da capital e do interior

Por JC Publicado em 12/11/2025 às 19:01
Anne Barretto, apresentadora do O Povo na TV
Anne Barretto, apresentadora do O Povo na TV - Heudes Regis / Especial para o JC

TV Jornal/SBT 2

04:45 – SBT News – Manhã
06:30 – Primeiro Impacto PE
07:30 – SBT Manhã
08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
09:30 – Primeiro Impacto
11:00 – Cotidiano
11:30 – TV Jornal Meio Dia
13:20 – Turma do Barra
13:45 – Esmeralda
14:15 – Maria do Bairro
15:00 – Rubi
15:30 – Fofocalizando
16:45 – Casos de Família
17:45 – Coração Indomável
18:30 – O Povo Na TV
19:45 – SBT Brasil
21:00 – A-Mar
22:15 – Programa do Ratinho
23:15 – A Praça é Nossa
00:45 – The Noite
01:45 – Operação Mesquita
02:15 – SBT Podnight
03:00 – SBT Notícias

TV Tribuna/Band 4

04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – Valor da Vida
08:00 – Agro Band
08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:35 – Bem Você
09:00 – Bora Brasil
11:00 – Jogo Aberto
12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
14:00 – Hora da Treta
14:30 – Melhor da Tarde
16:00 – Brasil Urgente
17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Cruel Istambul
21:25 – Show da Fé
22:20 – Perrengue do Dia
22:45 – Melhor da Tarde
00:00 – Jornal da Noite
01:00 – Esporte Total
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL 6

05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
09:30 – Ultrafarma
10:00 – Manhã Com Você
10:45 – Fica Com a Agente
12:00 – Bola na Rede
12:50 – Elas em Jogo
13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
15:00 – A Tarde é Sua
17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
21:30 – TV Fama
22:45 – Operação de Risco
23:45 – É Notícia
00:30 – Leitua Dinâmica
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes/Record 9

06:30 – Balanço Geral PE
08:30 – Fala Brasil
09:35 – Hoje em Dia
11:30 – Balanço Geral PE
14:40 – Vem Pernambuco
15:30 – A Escava Isaura
16:30 – Cidade Alerta
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
18:05 – Esporte Record Pernambuco
18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
19:00 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – Mãe
22:00 – Reis
22:30 – A Fazenda
00:15 – Jornal da Record 24h
00:45 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV Brasil 11

06:00 – Cozinha Amazônia
06:30 – Agricultura Alto Vale
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Stadium 1º Tempo
12:45 – Repórter Brasil Tarde
13:30 – Expedição MS
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sem Censura
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Stadium
19:00 – Repórter Brasil Noite
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: O Nome da Morte
23:00 – Game Dev Brasil
23:30 – Sem Censura
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Game Dev Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: O Nome da Morte
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

04:00 – Hora Um
06:00 – Bom dia PE
08:30 – Bom dia Brasil
09:30 – Encontro
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:45 – Terra Nostra
15:25 – Sessão da Tarde: Mentes Sombrias
17:05 – Rainha da Sucata
18:25 – Êta Mundo Melhor!
19:10 – NE2
19:40 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Três Graças
22:25 – Rensga Hits!
23:10 – This Is Us
00:00 – Jornal da Globo
00:50 – Conversa Com Bial
01:30 – Dona de Mim
02:15 – Comédia na Madrugada I
03:10 – Comédia na Madrugada II

