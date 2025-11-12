Flávio Ricco: "Domingão" tem no "Você Decide" uma aposta certeira para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O público não apenas escolherá o final desejado, mas também poderá interferir em momentos decisivos da história. Confira na coluna desta quarta-feira

Clique aqui e escute a matéria

Se a “Dança dos Famosos” costuma encerrar com sucesso as temporadas do “Domingão com Luciano Huck”, o “Você Decide” será a grande aposta do programa para o início de 2026.

O formato voltará com novidades interessantes em relação ao original, que teve, em outras épocas, nomes como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Carolina Ferraz e Celso Freitas entre seus apresentadores.

A principal diferença agora é que o público não apenas escolherá o final desejado, mas também poderá interferir em momentos decisivos da história. A promessa é de uma interação muito maior com quem estiver em casa.

Essa proposta será possível, inclusive, porque o “Domingão” terá mais edições ao vivo no próximo ano — antes, por causa da Copa do Mundo, e depois, das eleições.

“Quem Quer Ser Um Milionário?”, “The Wall”, “Batalha do Lip Sync”, “Quem Vem Pra Cantar?”, “Três Minutos Para Brilhar”, “Raid The Cage” e “Silence is Golden” também na lista da temporada que vem.

TV Tudo

Não é normal

A TMC, antiga Transamérica, veio com uma proposta nova, só com informação e esporte na sua grade de programação.

Entre dispensas ou pedir as contas, Clarissa Guimarães, Flávio Gomes e Diego Sarza são as baixas sofridas. Um número bem elevado para tão pouco tempo.

Joana Treptow, apresentadora da TMC - Instagram

Outro detalhe

Em comparação a outros veículos que também trabalham com informação, a TMC está com muita conversa.

Mas pouco conteúdo. Duro assim conseguir fidelidade.

Ponto estratégico

Andrea Dallevo, número um do Artísitico e Programação, está de mudança na Rede TV!.

Segue nas mesmas funções, mas deixa seu antigo gabinete de trabalho para agora trabalhar junto à produção. Uma sala com paredes de vidro.

Mundo ideal - 1

Cada TV deveria ter e se servir de seu departamento de Comunicação, ou Assessoria de Imprensa do passado, até dois, conforme a demanda.

E só destinar a eles, no caso plural, as funções.

Mundo ideal - 2

Fosse assim, só a Comunicação fazendo a parte dela, alguns dos diretores e mesmo colaboradores dessas TVs não precisariam se dar ao trabalho de procurar e escolher jornalistas para passar informações. Poderiam até se dedicar mais às suas funções e obrigações.

Vale contar

Ivani Ribeiro, autora de “A Viagem”, sucessos na Tupi e Globo, lá naqueles tempos, que nem se imaginava em ‘bina’- identificador de chamadas-, usava um nome diferente quando atendia o telefone. E se apresentava como “secretária da dona Ivani”.

Sendo alguém conhecido, que interessasse falar, minutos depois vinha a própria Ivani, mas aí já não disfarçando mais a voz. Por acaso, Tony Ramos, que fez várias novelas dela, também adotou métodos parecidos.

Intimidade

Assim como era no “Hoje”, Cesar Tralli usa as suas redes sociais para apresentar o “Jornal Nacional” detrás dos muros.

Quebra barreiras e mostra todos que trabalham na sua preparação, de certa forma, colocando o telespectador mais perto de tudo. Uma iniciativa que é das mais simpáticas.

Pensa que parou aí?

Viviane Araújo não será a única novidade de “Três Graças” nos seus próximos capítulos.

Aguinaldo Silva está trabalhando - e muito – nos preparativos de outras ações para a trama.

FICC 2025

Brendha Haddad, com vários trabalhos entre Globo e Record, estará no time de apresentadores do “FICC 2025 - Festival Internacional de Cinema Cristão”, onde também concorre como Melhor Atriz por “A Entrega”.

Em sua 9ª edição, a cerimônia será realizada no próximo dia 15, das 14h às 22h, na Yah Church, em São Paulo.

Brendha Haddad - Divulgação

Continua

O Multishow deu sinal verde para a segunda temporada da série “Volte Sempre”.

A produção se passa em um centro comercial onde cada loja tem uma história e cada personagem um bordão marcante.

Otávio Müller, Fabíula Nascimento, Júlia Rabello, Lorena Comparato, Cosme dos Santos, Gabriel Godoy, Paulo Mathias Jr e Welder Rodrigues trabalharam na primeira edição.

Próxima fase

O “MasterChef Celebridades”, reunindo 12 participantes, estreia no dia 18, às 22h20, na Band.

Rachel Sheherazade, Dodô, do Pixote, Julianne Trevisol

Leonardo Miggiorin e Márcia Goldschmidt estão entre as atrações.

Rachel Sheherazade - Crédito: Rodrigo Moraes

Vez delas?

Está longe ainda – bola rolando entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Mas, dentro dessas transformações no esporte da TV Globo, fica a expectativa se haverá - ou não - uma mulher à frente das transmissões da primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA no Brasil.

Bate-Rebate.

Na Globo, a estreia do “Em Família com Eliana” está marcada para 15 de março.

A primeira edição do Festival Internacional de Carazinho, no Rio Grande do Sul, acontecerá entre os dias 13 e 20 de novembro...

... Os diretores Jayme Monjardim e Adélia Sampaio serão homenageados no evento.

Mônica Carvalho, com “Estranhos na Noite”, desembarca em Mônaco no próximo dia 21 para representar o Brasil no “Ângel Film Award 2025”, um dos mais prestigiados festivais dedicados ao cinema independente mundial...

... A atriz, aliás, também produtora e roteirista, celebra 32 anos de carreira.

A jornalista Mariana Gross assina a orelha do livro Coisas Que Me Lembram Você, que será lançado no dia 24, às 19h, na Livraria da Travessa de Ipanema...

... Obra de estreia da advogada e roteirista Mariana de Azambuja Cardoso, amiga de Gross.

Curioso o subtítulo da continuação do filme “Bruna Surfistinha”, com Deborah Secco e Cássio Gabus Mendes: ...

... “Não Era Amor, Era Cilada”...

... Uma homenagem ao “Molejão”?

Com Fabiana Oliveira deslocada para as manhãs da Record, Gabriela Dias assumiu as entrevistas com os eliminados de “A Fazenda” no “Domingo Espetacular”.

Bianca Comparato vai ao “Sem Censura”, da TV Brasil, nesta quinta-feira, falar sobre o sucesso da série "Tremembé"...

... A atriz interpreta Anna Carolina Jatobá nessa produção do Prime Video.

C´est fini

Ninguém se manifestou oficialmente, mas, nos corredores da Globo, comenta-se que Elizabeth Savala estaria na mira para importante papel em “Quem Ama Cuida”, próxima novela do Walcyr Carrasco.

Savala segue como Cunegundes nas gravações de “Êta Mundo Melhor!”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!