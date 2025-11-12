Flávio Ricco: "Domingão" tem no "Você Decide" uma aposta certeira para 2026
O público não apenas escolherá o final desejado, mas também poderá interferir em momentos decisivos da história. Confira na coluna desta quarta-feira
Se a “Dança dos Famosos” costuma encerrar com sucesso as temporadas do “Domingão com Luciano Huck”, o “Você Decide” será a grande aposta do programa para o início de 2026.
O formato voltará com novidades interessantes em relação ao original, que teve, em outras épocas, nomes como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Carolina Ferraz e Celso Freitas entre seus apresentadores.
A principal diferença agora é que o público não apenas escolherá o final desejado, mas também poderá interferir em momentos decisivos da história. A promessa é de uma interação muito maior com quem estiver em casa.
Essa proposta será possível, inclusive, porque o “Domingão” terá mais edições ao vivo no próximo ano — antes, por causa da Copa do Mundo, e depois, das eleições.
“Quem Quer Ser Um Milionário?”, “The Wall”, “Batalha do Lip Sync”, “Quem Vem Pra Cantar?”, “Três Minutos Para Brilhar”, “Raid The Cage” e “Silence is Golden” também na lista da temporada que vem.
TV Tudo
Não é normal
A TMC, antiga Transamérica, veio com uma proposta nova, só com informação e esporte na sua grade de programação.
Entre dispensas ou pedir as contas, Clarissa Guimarães, Flávio Gomes e Diego Sarza são as baixas sofridas. Um número bem elevado para tão pouco tempo.
Outro detalhe
Em comparação a outros veículos que também trabalham com informação, a TMC está com muita conversa.
Mas pouco conteúdo. Duro assim conseguir fidelidade.
Ponto estratégico
Andrea Dallevo, número um do Artísitico e Programação, está de mudança na Rede TV!.
Segue nas mesmas funções, mas deixa seu antigo gabinete de trabalho para agora trabalhar junto à produção. Uma sala com paredes de vidro.
Mundo ideal - 1
Cada TV deveria ter e se servir de seu departamento de Comunicação, ou Assessoria de Imprensa do passado, até dois, conforme a demanda.
E só destinar a eles, no caso plural, as funções.
Mundo ideal - 2
Fosse assim, só a Comunicação fazendo a parte dela, alguns dos diretores e mesmo colaboradores dessas TVs não precisariam se dar ao trabalho de procurar e escolher jornalistas para passar informações. Poderiam até se dedicar mais às suas funções e obrigações.
Vale contar
Ivani Ribeiro, autora de “A Viagem”, sucessos na Tupi e Globo, lá naqueles tempos, que nem se imaginava em ‘bina’- identificador de chamadas-, usava um nome diferente quando atendia o telefone. E se apresentava como “secretária da dona Ivani”.
Sendo alguém conhecido, que interessasse falar, minutos depois vinha a própria Ivani, mas aí já não disfarçando mais a voz. Por acaso, Tony Ramos, que fez várias novelas dela, também adotou métodos parecidos.
Intimidade
Assim como era no “Hoje”, Cesar Tralli usa as suas redes sociais para apresentar o “Jornal Nacional” detrás dos muros.
Quebra barreiras e mostra todos que trabalham na sua preparação, de certa forma, colocando o telespectador mais perto de tudo. Uma iniciativa que é das mais simpáticas.
Pensa que parou aí?
Viviane Araújo não será a única novidade de “Três Graças” nos seus próximos capítulos.
Aguinaldo Silva está trabalhando - e muito – nos preparativos de outras ações para a trama.
FICC 2025
Brendha Haddad, com vários trabalhos entre Globo e Record, estará no time de apresentadores do “FICC 2025 - Festival Internacional de Cinema Cristão”, onde também concorre como Melhor Atriz por “A Entrega”.
Em sua 9ª edição, a cerimônia será realizada no próximo dia 15, das 14h às 22h, na Yah Church, em São Paulo.
Continua
O Multishow deu sinal verde para a segunda temporada da série “Volte Sempre”.
A produção se passa em um centro comercial onde cada loja tem uma história e cada personagem um bordão marcante.
Otávio Müller, Fabíula Nascimento, Júlia Rabello, Lorena Comparato, Cosme dos Santos, Gabriel Godoy, Paulo Mathias Jr e Welder Rodrigues trabalharam na primeira edição.
Próxima fase
O “MasterChef Celebridades”, reunindo 12 participantes, estreia no dia 18, às 22h20, na Band.
Rachel Sheherazade, Dodô, do Pixote, Julianne Trevisol
Leonardo Miggiorin e Márcia Goldschmidt estão entre as atrações.
Vez delas?
Está longe ainda – bola rolando entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.
Mas, dentro dessas transformações no esporte da TV Globo, fica a expectativa se haverá - ou não - uma mulher à frente das transmissões da primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA no Brasil.
Bate-Rebate.
- Na Globo, a estreia do “Em Família com Eliana” está marcada para 15 de março.
- A primeira edição do Festival Internacional de Carazinho, no Rio Grande do Sul, acontecerá entre os dias 13 e 20 de novembro...
- ... Os diretores Jayme Monjardim e Adélia Sampaio serão homenageados no evento.
- Mônica Carvalho, com “Estranhos na Noite”, desembarca em Mônaco no próximo dia 21 para representar o Brasil no “Ângel Film Award 2025”, um dos mais prestigiados festivais dedicados ao cinema independente mundial...
- ... A atriz, aliás, também produtora e roteirista, celebra 32 anos de carreira.
- A jornalista Mariana Gross assina a orelha do livro Coisas Que Me Lembram Você, que será lançado no dia 24, às 19h, na Livraria da Travessa de Ipanema...
- ... Obra de estreia da advogada e roteirista Mariana de Azambuja Cardoso, amiga de Gross.
- Curioso o subtítulo da continuação do filme “Bruna Surfistinha”, com Deborah Secco e Cássio Gabus Mendes: ...
- ... “Não Era Amor, Era Cilada”...
- ... Uma homenagem ao “Molejão”?
- Com Fabiana Oliveira deslocada para as manhãs da Record, Gabriela Dias assumiu as entrevistas com os eliminados de “A Fazenda” no “Domingo Espetacular”.
- Bianca Comparato vai ao “Sem Censura”, da TV Brasil, nesta quinta-feira, falar sobre o sucesso da série "Tremembé"...
- ... A atriz interpreta Anna Carolina Jatobá nessa produção do Prime Video.
C´est fini
Ninguém se manifestou oficialmente, mas, nos corredores da Globo, comenta-se que Elizabeth Savala estaria na mira para importante papel em “Quem Ama Cuida”, próxima novela do Walcyr Carrasco.
Savala segue como Cunegundes nas gravações de “Êta Mundo Melhor!”.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!