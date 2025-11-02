fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV 02.11: Domingo Legal reúne toda a família

Programa apresentado por Celso Portiolli tem grandes quadros, gincanas, premiações e presença de muitos artistas, com uma plateia animada

Por JC Publicado em 02/11/2025 às 0:00
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal - JOÃO RAPOSO/SBT

TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300

06:00 – Band Kids
07:20 – Programação Esportiva
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Aut…
[19:46, 31/10/2025] Lucas Moraes: Valeu, Sancla
Programação de Domingo (02 /11 / 25)

TV JORNAL/SBT 2
Fone (81) 3413.6300

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Show do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Clube do Chaves
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:45 – Ponto de Vista
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Chef Show
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
16:00 – MasterChef Confeitaria (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6
Fone (81) 3423.0552

06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:00 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Campeonato Alemão: Wofsburg x Hoffenheim
15:30 – Nascar Brasil: 8ª Etapa Velocitta (SP)
16:30 – VT Copa HB20: 7ª Etapa Velocitta (SP)
17:30 – A Hora do Zap
18:00 – American Zone
19:00 – Para Aqui!
22:30 – Rodada de Negócios
23:00 – Podk Liberados
00:00 – Mega Sonho
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9
Fone (81) 3412.4401

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
13:45 –Cine Maior:Refém do Jogo
15:30 – Acerte ou Caia
18:00 – Domingo Espetacular
20:20 – Campeonato Brasileiro: Vasco x São Paulo
22:30 – A Fazenda
23:15 – Esporte Record
00:15 – Chicago Fire
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11
Fone (81) 3423.4000

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras da Vida
08:00– Santa Missa
09:00– Vale Agrícola
10:00– Canto e Sabor do Brasil
11:00– Ayrton – Retratos e Memórias
11:30– Sessão de Cinema: Kaya N’GanDaya
13:00– Samba na Gamboa
14:00– Brasil Visto de Cima
14:30– Nos Caminhos dos Viajantes
15:00– Meu Pedaço do Brasil
15:30– Expedições
16:00– Sessão de Cinema: BugiGangue no Espaço
17:45– Interprograma
18:00– Docs Brasil: Essencial – Equipes de Saúde
19:00– Agenda ESG
19:30– Faróis do Brasil
20:00– Brasil Visto de Cima
20:30– Brasil Esporte
21:30– Sessão de Cinema: Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos
23:45– Sessão de Cinema: Campo Grande
01:45– Sessão de Cinema: Iceberg/ Quem de Direito/ Invadindo o Cérebro/ As Duas
03:00– Docs Brasil: Essencial – Equipes de Saúde
04:00– Agenda ESG
04:30– Faróis do Brasil
05:00– Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13
Fone (81) 4002.2884

05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:25 – Temperatura Máxima: Pantera Negra
14:20 –Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Ceará x Fluminense
18:10 –Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
00:40 – Domingo Maior: Correndo Contra O Tempo
02:25 – Comédia na Madrugada I
03:10 – Comédia na Madrugada II

 
 

