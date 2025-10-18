Programação da TV, 19/10: Domingo é dia de música, competição e diversão no Domingo Legal
A programação deste domingo (19) na TV aberta promete entretenimento variado para toda a família, com atrações que vão do jornalismo ao esporte, passando por filmes, humor e shows musicais, garantindo opções para todos os gostos ao longo do dia.
TV JORNAL/SBT 2
07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Show do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Receita da Boa Especial Mês do Nordestino
10:15 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:45 – Ponto de Vista
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Chef Show
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Copa Truck: Etapa de Lindrina (PR)
13:30 – Show do Esporte
15:30 – Fórmula 1: GP dos EUA
17:00 – Masterchef Confeitaria (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL 6
06:00 – Ultrafarma
08:30 – Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:00 – Campeonato Alemão: St. Pauli x Hoffenheim
14:30 – Igreja Cristã Maranata
15:00 – Brasil Ladies Cup
17:00 – American Zone
18:00 – Brasil Ladies Cup
19:00 – Para Aqui!
20:00 – Campeonato Brasileiro Série B: Goiás x Chapecoense
22:30 – Rodada de Negócios
23:00 – Podk Liberados
00:00 – Mega Sonho
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:15 – Cine Maior: O Estrangeiro
16:00 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:15 – A Fazenda
23:00 – Esporte Record
00:15 – Chicago Fire
01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras da Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Vale Agrícola
10:00 – Canto e Sabor do Brasil
11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
11:30 – Sessão de Cinema: Garrincha, Alegria do Povo
12:45 – Interprograma
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: Duda e os Gnomos
17:30 – Docs Brasil: Brasília
18:30 – Agenda ESG
19:30 – Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
20:00 – Faróis do Brasil
20:30 – Brasil Esporte
21:30 – Sessão de Cinema: Mato sem Cachorro
23:45 – Sessão de Cinema: Katharsys
01:30 – Sessão de Cinema: Percursos Arqueológicos – Santa Catarina
02:30 – Docs Brasil: Brasília
03:30 – Agenda ESG
04:00 – Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
04:30 – Faróis do Brasil
05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens – Snake Eyes
14:20 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Flamengo x Palmeiras
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
00:20 – Domingo Maior: Vingança a Sangue-Frio
02:10 – Comédia na Madrugada I
02:50 – Comédia na Madrugada II
03:30 – Comédia na Madrugada III