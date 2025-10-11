Programação da TV, 12/10: Domingo Legal diverte os telespectadores da TV Jornal/SBT
Apresentado por Celso Portiolli, programa vai ao ar neste domingo (12), a partir das 11h15. Confira a programação completa da TV aberta
TV JORNAL/SBT 2
07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:45 – Ponto de Vista
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Chef Show
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
15:30 – Jogando Juntos Pelo Unicef
16:00 – Masterchef Confeitaria (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL6
06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
13:00 –Inovamed
14:00 – A Hora do Zap
14:30 – Igreja Cristã Maranata
15:00 – Beach Tennis: Final Femina e Masculina
18:00 – American Zone
19:00 – Para Aqui!
20:15 – Campeonato Brasileiro Série B: Cuiabá x Coritiba
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 –Cine Maior: Aprendiz de Espiã
16:00 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:15 – A Fazenda
23:00 – Esporte Record
00:00 – Série
01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Círio de Nazaré
08:00– Santa Missa
09:00– Vale Agrícola
10:00– Canto e Sabor do Brasil
11:00– Ayrton – Retratos e Memórias
11:30– Brasil Visto de Cima
12:00– Círio de Nazaré
13:00– Samba na Gamboa
14:00– Brasil Visto de Cima
14:30– Parques do Brasil
15:00– Meu Pedaço do Brasil
15:30– Expedições
16:00– Sessão de Cinema: Família Craft e o Código Da 20
18:00– Docs Brasil: Amazônia Azul
18:30– Agenda ESG
19:30– Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
20:00– Faróis do Brasil
20:00– Brasil Visto de Cima
20:30– Brasil Esporte
21:30– Sessão de Cinema: Silêncio
00:30– Sessão de Cinema: Rânia
02:00– Ayrton – Retratos e Memórias
02:30– Docs Brasil: Amazônia Azul
03:30– Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
04:00– Faróis do Brasil
04:30– Meu Pedaço do Brasil
05:00– Brasil Visto de Cima
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TV GLOBO 13
05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:35 – Temperatura Máxima: Power Rangers
14:40 – Campeões de Bilheteria: Os Vingadores
17:00 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
00:20 – Domingo Maior: A Vilã
02:20 – Comédia na Madrugada I
03:20 – Comédia na Madrugada II