Programação da TV 11.10: Carro Arretado traz as novidades do mundo automobilístico
Silvio Menezes comanda o programa para os amantes de automóveis, na tela da TV Jornal /SBT, trazendo as principais tendências do mundo auto
TV JORNAL/SBT 2
Fone (81) 3413.6300
06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Especial Semana da Criança
11:00 – SBT Notícias
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:00 – Cinema em Casa: Big Pai, Big Filho
17:15 – Especial Semana da Criança
18:15 – SBT Notícias
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:00 – Programa do João
01:00 – Notícias Impressionantes
02:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300
06:00 – Band Kids
07:20 – Programação Esportiva
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
10:30 – Driver: Série Fórmula E
11:00 – Band Esporte Clube
11:30 – Chef Show
12:00 – Mestres do Drywall
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
16:00 – Brasil Urgente
17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Ponte Preta x Guarani
18:50 – Resenha Jogo Aberto
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – The Blacklist
23:30 – SFT – MMA
01:00 – BWF
02:00 – Cine Privé: A Máquina do Tempo
03:15 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: Destinos Ligados
REDE TV/CANAL6
Fone (81) 3423.0552
06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 –Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Inovamed
14:30 – A Hora do Zap
15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Athletic x Goiás
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TV GUARARAPES/RECORD 9
Fone (81) 3412.4401
07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Ender's Game: O Jogo do Exterminador
17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
19:45 –Jornal da Record – Edição de Sábado
21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:15 – Super Tela: A Justiceira
01:00 – Fala Que Eu Te Escuto
TVU/TV BRASIL 11
Fone (81) 3423.4000
06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30– Chefs do Brasil
13:00– Xodó de Cozinha
13:30–Na Raiz dos Festejos
14:00– Brasil Visto de Cima
14:30– Parques do Brasil
15:00– Meu Pedaço do Brasil
15:30– Expedições
16:00– Sessão de Cinema: Hoje Eu Quero Voltar Sozinho
18:00– Brasil Visto de Cima
18:30– Energia No Brasil
19:00– Repórter Brasil Noite
19:30– Minha Estupidez
20:00– Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: Arnaldo Antunes –Lá em Casa
23:00– Samba na Gamboa
00:00– Cena Musical – Nelson Faria
01:00– Minha Estupidez
01:30– Sangue Oculto
02:30– Energia no Brasil
03:00–Sessão de Cinema: Hoje Eu Quero Voltar Sozinho
05:00– Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
Fone (81) 4002.2884
06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:10 – Terra Nostra
14:40 – Caldeirão Com Mion
16:20 – Copa Maria Bonita
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Altas Horas
00:25 – Supercine: Megan
02:05 – Dona de Mim (R)
02:45 – Corujão I: Sete Anos No Tibet
04:20 – Corujão II: A Fera na Selva