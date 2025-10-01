Resumo das novelas, 02.10: Ofelia confessa que o filho da Mar é de Juan em 'As Filhas da Senhora Garcia'
Com raiva e para se vingar de Camila, Ofelia confessa que o filho que Mar está esperando é de Juan. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Marcela, secretária de Abelardo, conta a Luís Fernando que viu Nandinho na casa de Soraya. Abelardo comenta que a vilã odeia os De La Vega. Nandinho admite a Soraya que Maria sofre com o romance deles. Fernando e Luís Fernando esperam pelo filho na porta da casa dela. Soraya pede que Nandinho assuma o caso, mas ele ameaça deixar a família se tentarem separá-los. Maria teme que Soraya esteja virando o rapaz contra ela. Nandinho declara à mãe que está apaixonado pela rival. Vitória questiona Tita sobre Aldo. Maria confidencia a Luís Fernando que o filho não acredita nas revelações sobre Soraya. Mejía chantageia a vilã, exigindo dinheiro pelo silêncio. Nandinho avisa a Agripina e Vera Cruz que deixará a casa caso os pais tentem afastá-lo de Soraya.
(14h45) Rubi
Os pais de Alessandro também tentam reanimá-lo, dizendo que ele sempre soube superar todos os obstáculos e que algum dia poderá esquecer o que aconteceu com Rubi e voltará a se apaixonar. Heitor sonha com Rubi. Luis garante para Alessandro que Rubi é apenas sua amiga e confessa estar interessado em sua irmã. Ele diz também que Rubi não é uma jovem interesseira, pois já dispensou muitos rapazes ricos que tentaram namorá-la. Heitor pergunta a Rubi por que insiste em lhe pagar se sabe perfeitamente que é Alessandro que está se responsabilizando por todos os gastos com sua mãe. Rubi, hipócrita, diz a Heitor que Alessandro só está fazendo isso para pressioná-la a voltar a ser sua namorada. Genaro fica nervoso ao descobrir que Sofia é irmã de Alessandro e diz a Luiz que foi ao litoral para resolver alguns negócios e não para conhecer sua namorada. O Dr. Belmiro diz a Alessandro que seu projeto agora lhe pertence, que está a ponto de conseguir um financiamento para colocá-lo em prática e adverte que não deve fazer nada contra ele, pois não terá como provar que o desenho é seu. Na construtora, Hilda diz a Rubi que o arquiteto Heitor telefonou para avisar que durante toda a tarde não estará na empresa. Rubi fica furiosa e quebra o porta-retrato com a foto de Maribel.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
O pai de Juan confessa a Luis Portilla o que aconteceu com a gravidez de Camila. Além disso, num acesso de raiva e para se vingar de Camila, Ofelia confessa que o filho que Mar está esperando é, na verdade, filho de Juan.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Damla relata os problemas familiares para Civan. Seniz volta ao casarão e exige que Agah remova as filmadoras do aposento de Nedim. A genitora de Cenk impõe uma condição a Ceren para aceitar a gestação: que ela seja avaliada por um especialista. A avó da caçula dos Ylmaz tenta alertá-la das verdadeiras intenções de Seniz. Agah presencia um desentendimento entre Cenk e Cemre e cobra esclarecimentos do homem. Seher pressiona Cemre para obter respostas acerca da relação dos dois jovens. A gravidez de Ceren é confirmada e Seniz descobre que o filho é realmente de Cenk.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Sendo exposto diante de todos, Jó é confrontado pelos moradores de Uz. Inconformada com as perdas, Raquel levanta seus questionamentos.
(22h) Reis
Bateseba sofre pela morte de Urias. A mulher se sente culpada pelo trágico destino do marido. Durante uma visita solidária a viúva do guerreiro, Sama e Arrava são maltratados e expulsos por Aitofel. Com objetivo de estar perto do filho, Davi propõe casamento a Bateseba, que fica chocada com a proposta do rei.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Candinho se desespera ao amanhecer ao lado de Zulma em seu quarto. Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro. Sônia se arrepende de ter passado a noite com Quincas. Ernesto compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão. Celso convida Estela para passear de barco. Dita ouve quando Ernesto fala mal de seu padrinho para Mirtes, e conta para Estela. Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo na rua. Estela confronta Ernesto. Ernesto aproveita uma distração de Celso e Anabela durante o passeio de barco e sequestra Estela.
(19h40) Dona de Mim
Marlon prende Ronaldo. Kami exige que Marlon ajude a proteger Ryan e Dedé. Leo tenta convencer Davi a fazer uma campanha mais inclusiva para lançar sua coleção. Kami confronta suas diferenças com Marlon. Ryan devolve as armas a Vespa e anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão. Pam e Leo apoiam Kami. Filipa se aproxima de Jaques. Ryan pede demissão do salão. Jaques anuncia que conseguiu interditar Rosa. Leo convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. Jaques revela que retomará seu posto de presidente da Boaz.
(21h20) Vale Tudo
Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.