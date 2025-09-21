Resumo das novelas, 22/09: Penélope revela a Zé Maria que Nandinho é filho de Maria, em Maria do Bairro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jovem conta toda a verdade ao rapaz, que pergunta se Luís Fernando sabe de sua existência. Luís Fernando, atormentado, chega a atirar contra Nandinho

SBT/TV JORNAL

Maria do Bairro (14h)

Penélope revela a Zé Maria que Nandinho é filho de Maria. A jovem conta toda a verdade ao rapaz, que pergunta se Luís Fernando sabe de sua existência. Luís Fernando, atormentado, chega a atirar contra Nandinho, mas o disparo acerta a parede. Maria explica que ele é o pai de Nandinho, e os dois se reconciliam. Pouco depois, a polícia prende Penélope e Zé Maria. Soraya retorna determinada a se vingar. Luís Fernando acredita que nada destruirá a felicidade da família até a chegada da vilã à empresa.

Rubi (14h45)

Alessandro pergunta a Rubi se gostaria dele se não tivesse dinheiro. Ela diz que sim e Alessandro confessa que havia feito um mal conceito dela pois acreditava que era materialista e frívola. Ela diz que está muito feliz por ser sua namorada. Os dois se beijam. Heitor, desconcertado, comenta com Alessandro que está surpreso com a atitude de Maribel. Ele conta que Maribel está cheia de dúvidas, que já não tem certeza de que ele é o homem da sua vida e que sequer conseguiu lhe dar o anel de noivado. Maribel, desiludida, comenta com Rubi que Heitor está perdendo o interesse por ela pois pretende voltar para Nova Iorque.

Heitor tenta se reconciliar com Maribel e pergunta se ela o ama de verdade. Ela responde que sim, ele lhe entrega o anel de noivado e pede que seja sua esposa. Heitor comunica aos padrinhos que em breve se casará com Maribel. Genaro pergunta ao afilhado se mais tarde não se arrependerá de ter se casado com uma aleijada, que provavelmente não poderá lhe dar filhos. Heitor, visivelmente irritado, pede ao padrinho que não volte a se referir a Maribel dessa maneira e que será melhor que saiam de sua casa. Alessandro tenta convencer Genaro de que o problema de Maribel não a limita para nada e além disso Heitor a ama. Genaro responde que jamais aceitará esse casamento. Artur pede a Heitor que marque com seus padrinhos a data para o jantar onde pedirá a mão de Maribel em casamento. Heitor diz que seus padrinhos não estarão presentes.

As Filhas da Senhora Garcia (21h)

Boston para fechar alianças comerciais, mas ela pede que ele não vá. Luis Portilla está em estado crítico no hospital, e o médico descobre que ele tem uma overdose de algum medicamento no sangue.

TV TRIBUNA/BAND 4

Cruel Istambul (20h30)

Cenk e Cemre entram abraçados na delegacia para despistar os repórteres. Agah declara sua inocência e clama por justiça. Civan é interrogado e levado ao tribunal. Seniz expulsa a família Yilmaz de casa, mas Neriman insiste em permanecer. Nedim implora que Cemre fique na mansão e é consolado por Nurten. Seher manda as mulheres para um hotel e decide aguardar o filho no julgamento. Ceren liga para Cenk reivindicando que as resgate após serem colocadas para fora da residência. Civan é preso. Ceren acusa a avó pelas mentiras.

RECORD – CANAL 9

A Vida de Jó (21h)

Em clima de romance, Jó e Raquel interrompem seu passeio ao notarem algo nos campos. Ao fazer uma descoberta, Sera não perde a chance de causar intrigas.

Reis (22h)

Rei Davi vai até a casa de Urias e pede para falar com Bateseba. Sem levantar suspeitas em uma investigação, Hagite e Mical perguntam a Sisa sobre a pulseira encontrada no quarto de Davi. Natan pede ajuda a esposa Naava para conseguir notícias sobre o rei, que continua isolado de todos, inclusive da família. Urias chega ao palácio para resolver sua situação com Bateseba.

REDE GLOBO

Êta Mundo Melhor! (18h20)

Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

Dona de Mim (19h35)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.

Vale Tudo (21h20)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

