Entretenimento | Notícia
Programação da TV, 20.09: 'Sabadou com Virgínia' anima a noite do sábado
O programa 'Sabadou com Virgínia' tem muita entrevistas, interação e brincadeiras com a plateia. Confira a programação completa da TV
TV JORNAL / SBT 2
- 06:00 – Luccas Toon
- 06:45 – Sábado Animado
- 08:30 – Carro Arretado
- 09:00 – Tudo Aqui
- 09:30 – Sábado Animado
- 11:00 – SBT Notícias
- 12:45 – Show de Bola
- 13:30 – Turma do Barra
- 14:00 – SBT Notícias
- 15:00 – Eita Lucas!
- 16:00 – Jequiti Live Show de Ofertas
- 18:00 – SBT Notícias
- 19:20 – João Alberto Informal
- 19:45 – SBT Brasil
- 20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
- 22:15 – Sabadou com Virgínia
- 00:00 – Programa do João
- 01:00 – Notícias Impressionantes
- 02:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA / BAND 4
- 06:00 – Band Kids
- 07:20 – Os Donos da Bola
- 07:50 – Cheguei, Chegando
- 08:30 – Fórmula 1: GP do Azerbaijão (Treino Classificatório)
- 10:15 – Auto Motor Shopping
- 10:45 – Na Cozinha com Cecília Chaves
- 11:15 – O Melhor do Nordeste
- 11:45 – Band Esporte Clube
- 12:00 – Mestres do Drywall
- 12:30 – Mundo dos Negócios
- 13:00 – Igreja Maranata
- 13:30 – Band Esporte Clube
- 14:45 – Liga Saudita: Al-Nassr x Al-Riyadh
- 17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Náutico x Ponte Preta
- 18:50 – Jogo Aberto Debate
- 19:20 – Jornal da Band
- 20:30 – Sabadão de Todos
- 22:30 – The Blacklist
- 23:30 – SFT – MMA
- 01:00 – BWF
- 02:00 – Cine Privé: Andromina – O Planeta do Prazer
- 03:15 – Chama no Privé
- 04:00 – Cinema na Madrugada: A Fera
REDE TV / CANAL 6
- 06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 07:00 – A Hora do Zap
- 07:30 – Programa Ultrafarma
- 08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
- 09:00 – Vitória em Cristo
- 09:30 – Ultrafarma
- 10:00 – A Voz de Deus
- 10:30 – Ultrafarma
- 11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 12:00 – Assembleia de Deus do Brás
- 13:00 – Inovamed
- 13:30 – A Hora do Zap
- 15:00 – Inovamed
- 15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Goiás x Paysandu
- 18:00 – Brasil do Povo
- 19:55 – Rede TV! News
- 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 21:30 – TV Fama
- 22:10 – Operação de Risco
- 23:10 – Mega Sonho
- 00:30 – Companhia Certa
- 01:00 – Jogo na Tela
- 02:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES / RECORD 9
- 07:00 – Brasil Caminhoneiro
- 07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
- 12:00 – Balanço Geral PE – Edição de Sábado
- 13:25 – Descobrindo com Cabral
- 13:35 – Super Bancada
- 14:30 – Que Arretado!
- 15:00 – Cine Aventura: Push
- 17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
- 19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
- 21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
- 23:00 – Super Tela: Assalto ao Poder
- 01:00 – Fala Que Eu Te Escuto
TVU / TV BRASIL 11
- 06:00 – Vale Agrícola
- 07:00 – TV Brasil Animada
- 12:30 – Chefs do Brasil
- 13:00 – Xodó de Cozinha
- 14:00 – Restauro
- 14:00 – Brasil Visto de Cima
- 14:30 – Tempo da Terra
- 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
- 15:30 – Expedições
- 16:00 – Sessão de Cinema: O Quatrilho
- 18:00 – Brasil Visto de Cima
- 18:30 – Energia no Brasil
- 19:00 – Repórter Brasil Noite
- 19:30 – Amor Veríssimo
- 20:00 – Sangue Oculto
- 21:00 – Sessão de Cinema: Bye Bye, Brasil
- 23:00 – Samba na Gamboa
- 00:00 – Cena Musical – Mayara Clara
- 01:00 – Amor Veríssimo
- 01:30 – Sangue Oculto
- 02:30 – Energia no Brasil
- 03:00 – Sessão de Cinema: O Quatrilho
- 05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
- 06:00 – Globo Rural
- 06:50 – Bom Dia Sábado
- 07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
- 08:30 – É de Casa
- 11:45 – NE1
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:10 – Terra Nostra
- 14:40 – Sessão de Sábado: Nanny McPhee – A Babá Encantada
- 16:15 – Caldeirão com Mion
- 18:40 – Êta Mundo Melhor!
- 19:25 – NE2
- 19:45 – Dona de Mim
- 20:30 – Jornal Nacional
- 21:20 – Vale Tudo
- 22:25 – Estrela da Casa
- 23:10 – Altas Horas
- 01:00 – Faixa Combate
- 02:05 – Supercine: Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz
- 03:30 – Dona de Mim (reprise)
- 04:10 – Corujão: Aventura dos Sete Mares