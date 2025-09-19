fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 20.09: 'Sabadou com Virgínia' anima a noite do sábado

O programa 'Sabadou com Virgínia' tem muita entrevistas, interação e brincadeiras com a plateia. Confira a programação completa da TV

Por JC Publicado em 19/09/2025 às 14:19
Sabadou com Virgínia é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pelo SBT
Sabadou com Virgínia é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pelo SBT - Divulgação/SBT

TV JORNAL / SBT 2

  • 06:00 – Luccas Toon
  • 06:45 – Sábado Animado
  • 08:30 – Carro Arretado
  • 09:00 – Tudo Aqui
  • 09:30 – Sábado Animado
  • 11:00 – SBT Notícias
  • 12:45 – Show de Bola
  • 13:30 – Turma do Barra
  • 14:00 – SBT Notícias
  • 15:00 – Eita Lucas!
  • 16:00 – Jequiti Live Show de Ofertas
  • 18:00 – SBT Notícias
  • 19:20 – João Alberto Informal
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
  • 22:15 – Sabadou com Virgínia
  • 00:00 – Programa do João
  • 01:00 – Notícias Impressionantes
  • 02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA / BAND 4

  • 06:00 – Band Kids
  • 07:20 – Os Donos da Bola
  • 07:50 – Cheguei, Chegando
  • 08:30 – Fórmula 1: GP do Azerbaijão (Treino Classificatório)
  • 10:15 – Auto Motor Shopping
  • 10:45 – Na Cozinha com Cecília Chaves
  • 11:15 – O Melhor do Nordeste
  • 11:45 – Band Esporte Clube
  • 12:00 – Mestres do Drywall
  • 12:30 – Mundo dos Negócios
  • 13:00 – Igreja Maranata
  • 13:30 – Band Esporte Clube
  • 14:45 – Liga Saudita: Al-Nassr x Al-Riyadh
  • 17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Náutico x Ponte Preta
  • 18:50 – Jogo Aberto Debate
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Sabadão de Todos
  • 22:30 – The Blacklist
  • 23:30 – SFT – MMA
  • 01:00 – BWF
  • 02:00 – Cine Privé: Andromina – O Planeta do Prazer
  • 03:15 – Chama no Privé
  • 04:00 – Cinema na Madrugada: A Fera

REDE TV / CANAL 6

  • 06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – A Hora do Zap
  • 07:30 – Programa Ultrafarma
  • 08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
  • 09:00 – Vitória em Cristo
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – A Voz de Deus
  • 10:30 – Ultrafarma
  • 11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 12:00 – Assembleia de Deus do Brás
  • 13:00 – Inovamed
  • 13:30 – A Hora do Zap
  • 15:00 – Inovamed
  • 15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Goiás x Paysandu
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:10 – Operação de Risco
  • 23:10 – Mega Sonho
  • 00:30 – Companhia Certa
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES / RECORD 9

  • 07:00 – Brasil Caminhoneiro
  • 07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
  • 12:00 – Balanço Geral PE – Edição de Sábado
  • 13:25 – Descobrindo com Cabral
  • 13:35 – Super Bancada
  • 14:30 – Que Arretado!
  • 15:00 – Cine Aventura: Push
  • 17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
  • 21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 23:00 – Super Tela: Assalto ao Poder
  • 01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU / TV BRASIL 11

  • 06:00 – Vale Agrícola
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Chefs do Brasil
  • 13:00 – Xodó de Cozinha
  • 14:00 – Restauro
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Tempo da Terra
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sessão de Cinema: O Quatrilho
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Energia no Brasil
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 19:30 – Amor Veríssimo
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Bye Bye, Brasil
  • 23:00 – Samba na Gamboa
  • 00:00 – Cena Musical – Mayara Clara
  • 01:00 – Amor Veríssimo
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Energia no Brasil
  • 03:00 – Sessão de Cinema: O Quatrilho
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

  • 06:00 – Globo Rural
  • 06:50 – Bom Dia Sábado
  • 07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
  • 08:30 – É de Casa
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:10 – Terra Nostra
  • 14:40 – Sessão de Sábado: Nanny McPhee – A Babá Encantada
  • 16:15 – Caldeirão com Mion
  • 18:40 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:25 – NE2
  • 19:45 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Vale Tudo
  • 22:25 – Estrela da Casa
  • 23:10 – Altas Horas
  • 01:00 – Faixa Combate
  • 02:05 – Supercine: Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz
  • 03:30 – Dona de Mim (reprise)
  • 04:10 – Corujão: Aventura dos Sete Mares

